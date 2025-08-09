En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central y Aldosivi se medirán este domingo a partir de las 15 (TV: ESPN) por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El Guapo de Rubén Darío Insúa sumó 6 puntos de 9 posibles, es uno de los animadores hasta el momento, actualmente está en puestos de Copa Sudamericana y quiere mantenerse en ese lugar para disputar una competencia internacional.

En tanto, el Tiburón marplatense necesita los tres puntos de manera urgente para salir del fondo de ambas tablas.

Un Calamar en La Docta

Instituto recibirá a Platense este domingo a partir de las 17 (TV: TNT Sports) en el Estadio Monumental Presidente Perón por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura.

La Gloria tuvo un arranque irregular del campeonato, mientras que el último campeón del Torneo Apertura aún no ganó desde que asumió Cristian "Kily" González como entrenador -además de quedar eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final- y buscará hacerlo en Alta Córdoba.

Cita en La Paternal

Por la cuarta fecha de la Zona A del Clausura, Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe se enfrentarán a las 20 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Diego Armando Maradona.

El Bicho arrancó de manera irregular el campeonato, pero viene de eliminar a Aldosivi en la Copa Argentina y se metió en los cuartos de final, donde se medirá con Lanús, que eliminó a Huracán.

El Tatengue, por su parte, quiere seguir estirando el invicto que tiene en este segundo semestre.



