Rusia calificó este sábado de positivo el proyecto de acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump, y espera que contribuya a la paz.

"La reunión de los líderes de las repúblicas del Cáucaso del Sur en Washington, mediada por el lado estadounidense, merece una valoración positiva. Esperamos que este paso ayude a avanzar en la agenda de paz", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova.

El viernes, el presidente estadounidense anunció que estas dos antiguas repúblicas soviéticas se comprometieron a poner fin para siempre a un conflicto territorial de décadas, al firmar un acuerdo acogido con satisfacción también por la OTAN y las potencias occidentales.

Rusia, que ha multiplicado los esfuerzos diplomáticos entre Armenia y Azerbaiyán durante años, subrayó la necesidad de que estos dos países mantengan un diálogo directo, sin ayuda exterior. "La implicación de actores extra-regionales debe contribuir a reforzar el programa de paz y no crear dificultades adicionales", advirtió el Ministerio ruso.