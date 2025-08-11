Nadie piensa en la pobre Sue Latimer. O quizás la agente de artistas, y madre del actor Freddie Highmore, haya tenido algo que ver con la elección de ciertos papeles de su hijo. Por decirlo de manera delicada, el británico suele tener un vínculo singular en la ficción con quien lo dio a luz. Desde los tiempos de Descubriendo el País de Nunca Jamás a Mi nombre es August Rush, lo orfandad lleva su estampa. Un poco más tortuoso fue su paso por Bates Motel donde redefinió al joven que llevóThe Good Doctor. The Assassin (estreno el próximo 25 de agosto por Universal+NikitaKilling Eve
Protagonizada por Freddie Highmore
“The Assassin”, por Universal +: un thriller con vueltas de tuerca
La miniserie sigue a una asesina a sueldo jubilada y a su hijo que quiere saber más sobre su pasado. Los responsables de Fleabag y El turista proponen un relato con huidas por toda Europa y una buena cuota de humor sanguinolento.
