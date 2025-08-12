Moda es una banda surgida a mediados del 2024 en la ciudad de Rosario que fusiona pop, R&B y groove con un enfoque en la emoción y el ritmo. La banda está integrada por Lautaro Mauro, Radamés Toledo, Martin Peloni, Gina Ferretti, Alejo Mondelo y Martín Bilotta (A las 20.30, en Beatmemo.)