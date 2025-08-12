Moda es una banda surgida a mediados del 2024 en la ciudad de Rosario que fusiona pop, R&B y groove con un enfoque en la emoción y el ritmo. La banda está integrada por Lautaro Mauro, Radamés Toledo, Martin Peloni, Gina Ferretti, Alejo Mondelo y Martín Bilotta (A las 20.30, en Beatmemo.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.