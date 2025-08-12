Newell’s inicia hoy su preparación a los dos partidos más importantes del semestre: mañana por los octavos de final Copa Argentina ante Atlético Tucumán y el sábado 23 ante Central en el Gigante de Arroyito por la 6º fecha del torneo Clausura. Entre estos dos partidos está agendado el juego del domingo con Defensa y Justicia pero el técnico Cristian Fabbiani anticipó que en Florencio Varela parará una alineación suplente. “Ya lo tengo decidido, contra Defensa y Justica voy a ir con todos suplentes”, adelantó el entrenador leproso. Hoy se venden entradas en el Coloso del Parque para el encuentro de mañana en el Padre Ernesto Martearena.

Newell’s se va hoy a Salta para jugar mañana a las 19.30 ante Atlético Tucumán el partido de octavos de final de Copa Argentina. El encuentro es relevante para los leprosos dado que pone en juego el pase a cuartos de final de un torneo donde el hincha deposita alguna expectativa de protagonismo por parte del primer equipo. Fabbiani asume la responsabilidad y admitió que para Newell’s “es una final". "Tenemos la obligación ganar”, aceptó el entrenador.

El equipo será el que empató el viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque está abierta la posibilidad de alguna variante en el mediocampo. Fabbiani no hará de Newell’s un equipo más ofensivo, en todo caso modificará para buscar más marca en mitad de cancha. Pero no hubo ensayo de fútbol en Bella Vista, por lo cual la formación se conocerá recién mañana en el Padre Martearena. El plantel se trasladará en vuelo charter esta tarde y regresará mañana luego del encuentro que iniciará a las 19.30. Porque el partido de la 5º fecha del Clausura con Defensa y Justicia se jugará el domingo en Florencio Varela a las 14 y Fabbiabi se llevará una alineación suplente, dado que todos los titulares después del encuentro con los tucumanos iniciarán la preparación para el clásico con Central del sábado 23 en el Gigante de Arroyito. “No voy a regalar nada. Muchos de los jugadores que hoy no están jugando pueden ser titulares. Tenemos grandes jugadores que están esperando para jugar y será su oportunidad ante Defensa y Justicia. Acá no se le regala la camiseta a nadie y el esfuerzo lo valoro”, explicó el técnico leproso.

Los hinchas rojinegros podrán presenciar mañana el juego con Atlético Tucumán en Salta. Las entradas se venden hoy en el Coloso del Parque de 9 a 15 y mañana en el estadio salteño la atención será de 13 a 17. La popular tiene un costo de 35 mil pesos, la platea 50 mil y los menores pagan 25 mil. Se puede abonar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito.