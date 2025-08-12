Un fallo de la Cámara de Casación penal removió la investigación que, a paso lento, transcurre contra el exjuez federal Marcelo Bailaque por probables vínculos con el narcotráfico, extorsiones a empresarios y manejo irregular de fondos en caución judicial. Es que ese alto tribunal hizo lugar a un planteo infrecuente por parte de un abogado rafaelino, y ahora una de las consecuencias podría ser que esa instancia resuelva volver a foja cero dicha investigación penal.

El fallo salió la semana pasada, fuera del radar de los medios, pero lo ventiló en las últimas horas la diputada provincial Lionella Cattalini, quien a su vez denunció a Bailaque cuando todavía era juez en los tribunales federales de Oroño al 900.

Casación es la instancia penal más alta en la Justicia federal, y quienes firman esta resolución son los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky. El escrito acepta revisar el proceso contra Bailaque, a pedido del abogado Guillermo Zenklusen, oriundo de Rafaela pero con oficinas en Santa Fe y en Buenos Aires, especialista en impuestos.

Este abogado tributarista elevó a Casación un pedido para que una de las causas que involucra a Bailaque sea investigada con el viejo sistema procesal penal, en lugar del que rige hace más de una década, el sistema acusatorio.

La cuestión podría afectar toda la acusación contra el exmagistrado, que renunció a su cargo antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera para encaminarlo hacia el jury de enjuiciamiento.

No es un punto menor ya que podría verse afectada la investigación que obligó al juez a presentar su renuncia desde julio pasado, la cual fue aceptada por Javier Milei, en una maniobra previa a que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.

"No es la primera vez. El año pasado Bailaque intentó hacer lo mismo, para que se lo juzgue en un sistema inquisitivo, no acusatorio, y que nadie se enterara de lo que ocurría", recordó ayer Cattalini por LT8.

La legisladora reparó, además, en la acción interpuesta y en quién la ejecutó: "Que después de haber aceptado la renuncia haya un abogado tributarista de Rafaela, con vínculos en Buenos Aires, que tiene un abogado que es secretario del juez ahora y pretenda cuestionar la causa… Hay muchos intereses detrás de esto. Y si quieren avanzar en el sistema anterior es porque quieren ocultar cosas", afirmó Cattalini.

Es que el abogado Zenklusen no es ajeno al caso Bailaque. Por cierto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó su estudio este año, luego de que declarara el ex director regional de Afip, Carlos Vaudagna, y destapara toda la corruptela. El exfuncionario, ahora procesado igual que Bailaque, contó detalles de una cena en casa del exmagistrado con Fernando Whpei, de la Asociación Mutual Unión Provincial, en la que se tramó una extorsión contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Zenklusen habría estado en una de esas reuniones, pero no está involucrado en el caso.

"Preocupa la situación de que haya una maniobra judicial clara de actores importantes que representan a sectores poderosos de la Argentina que intentan proteger a un grupo judicial y están haciendo las maniobras posibles para que haya impunidad y la verdad no salga a la luz", marcó la diputada. Y exhortó a poner "el ojo en quiénes son esas personas, quién es este famoso abogado tributarista que ahora quiere ser parte en la causa, cuál es su interés legítimo, quién es el juez que acepta esta queja para revisar una decisión de tal magnitud".

Bailaque está imputado y en prisión domiciliaria desde abril pasado, acusado en tres causas penales por los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina. Una de ellas apunta a sus evasivas para avanzar por años en investigar a Esteban Lindor Alvarado como pieza clave del narcotráfico en la región Rosario, mientras a la par la ciudad escalaba en una ola de violencia criminal inusitada. De ahí surgió que tanto el juez como el investigado compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau, cuyo hijo además entró a trabajar en el tribunal federal cerca de Bailaque.

Otra causa lo tiene en componenda con Whpei y Vaudagna para inventar una posible causa penal contra el financista y ex ejecutivo del grupo San Cristóbal, Claudio Iglesias, y su colega Jorge Oneto. La tercer causa lo tiene a Bailaque redireccionando 1.000 millones de pesos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín –intervenida en proceso judicial–, que debían estar bajo tutela del juzgado, en favor de la mutual de su amigo Whpei.