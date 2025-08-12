El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) continúa generando expectativa entre sus seguidores con rumores y pistas crípticas. La última revelación provino de Ryan Reynolds, quien al publicar una imagen del logotipo de Los Vengadores en Instagram, generó especulaciones sobre la posible inclusión del carismático antihéroe Deadpool en la nueva entrega de la saga, Avengers: Doomsday.

Antecedentes sobre la integración de Deadpool al MCU

Desde que Disney adquirió los derechos de los X-Men, la expectativa sobre la integración de Deadpool al MCU ha sido tema constante de debate. Deadpool, cuya popularidad creció exponencialmente gracias a sus anteriores películas clasificadas R, siempre ha sido un personaje muy solicitado por los fans para unirse al mundo de los Vengadores y los X-Men dentro del MCU. A pesar de sus tres películas, siendo la última junto a Hugh Jackman como Wolverine, el futuro del personaje respecto a apariciones dentro del MCU sigue siendo incierto.

El papel potencial de los X-Men en "Avengers: Doomsday"

Con Avengers: Doomsday en el horizonte, otros personajes de los X-Men de Fox han sido confirmados para regresar, como Patrick Stewart o Ian McKellen. La llegada de estos actores icónicos ha renovado el interés sobre cómo Deadpool podría integrarse, especialmente después del éxito de Deadpool & Wolverine. Por ello, los rumores sobre su participación en la película de Los Vengadores cobran fuerza, aunque queda por ver si será un papel significativo o solo un cameo.

La reacción de los fans ante la revelación

La publicación de Ryan Reynolds provocó gran entusiasmo entre los seguidores del MCU, ansiosos por cualquier detalle sobre la participación del impredecible y sarcástico mercenario. A pesar de su tono enigmático y de jugar con las expectativas, Reynolds no ha confirmado su participación, pero tampoco la ha negado, alimentando el misterio que probablemente se mantendrá hasta que haya anuncios oficiales.

