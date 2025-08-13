Luc Besson, reconocido por éxitos como El quinto elemento, ha optado por un nuevo enfoque para la figura del conde Drácula, distanciándose del terror tradicional. Su visión se centra en el romance y la reencarnación, trasladando la historia de Londres a París durante la Belle Époque. Esta reinvención del famoso vampiro tiene como protagonista a Caleb Landry Jones, quien ya colaboró con el director en Dogman. La película no solo cambia el escenario, sino que añade una capa de profundidad emocional al personaje, enfocándose en su constante búsqueda de la reencarnación de su difunta esposa, Elisabeta.

El eje romántico de la trama

El eje central de la obra de Besson es el amor inusual del vampiro por Elisabeta, una mujer que perdió hace siglos en una tragedia. En esta nueva versión, Drácula está dispuesto a esperar 400 años solo para lograr un último adiós, una perspectiva que resalta su naturaleza romántica por encima de la terrorífica. La trama toma un giro cuando aparece en París una mujer, Mina, idéntica a Elisabeta. Esto lleva a Drácula a emplear todos sus recursos, incluyendo un misterioso perfume que atrae a las mujeres, para reencontrarse con ella.

Cambios narrativos y elenco destacado

Una de las decisiones más audaces de Besson fue omitir el clásico viaje de Drácula a Londres tras su transformación en vampiro. En su lugar, la historia se desarrolla en el vibrante París de la Belle Époque, desviándose de las adaptaciones tradicionales para ofrecer una perspectiva novedosa. A esto se suma la presencia de Christoph Waltz como un sacerdote que cuestiona las motivaciones de Drácula, sirviendo de contrapunto a su amor obsesivo. El personaje de Waltz, pragmático y devoto, representa el enfrentamiento entre fuerzas humanas y espirituales.

Una superproducción europea

Filmada en diversos paisajes europeos, la película representa una de las producciones más costosas de Francia. Con un presupuesto de aproximadamente 49.5 millones de dólares, Besson se embarcó en una aventura cinematográfica que combina entornos idílicos de Finlandia con interiores palaciegos recreados en los estudios Darkmatters de París. Comentarios previos sobre el filme destacan su riqueza visual y el riesgo asumido por el director al revitalizar una historia tantas veces contada.

Con esta apuesta, Besson intenta suavizar la figura tradicionalmente temida de Drácula, presentándola bajo un prisma apasionado y trágico. El enfoque expone los profundos anhelos del icónico vampiro, desenterrando facetas de su historia que rara vez se han explorado de manera tan íntima en pantalla. La película desafía las convenciones del terror al colocar el amor en el centro, ofreciendo así una mirada renovada sobre un mito que parece inmutable.

Drácula llegará a los cines el próximo 14 de agosto.

