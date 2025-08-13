En un día para la historia, cincuenta años exactos después de haber ganado aquel imborrable Metropolitano de 1975, River va a Asunción del Paraguay donde este jueves desde las 21.30 y con transmisión de Telefé y Fox Sports, enfrentará a Libertad en el partido que cerrará la participación argentina en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. También habrá actividad por la misma fase de la Copa Sudamericana con los choques Atlético Mineiro-Godoy Cruz (a las 19 por ESPN) y Central Córdoba de Santiago del Estero-Lanús (a las 21.30 por DSports).

De cara al encuentro ante los paraguayos, la única incógnita millonaria pasa por un puesto en la mitad de la cancha que se disputan el colombiano Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda. El técnico Marcelo Gallardo prevé conservar el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros. Con Gonzalo Montiel por la derecha y Marcos Acuña por la izquierda en los laterales y una dupla central inédita que conformarán el uruguayo Sebastián Boselli y el chileno Paulo Díaz.

Gallardo deberá improvisar en ese sector ante las ausencias de Germán Pezzella, quien se rompió ante Independiente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Lucas Martínez Quarta en vías de recuperación de un desgarro y Lautaro Rivero quien jugó el sábado ante el Rojo pero no fue incluido en la lista de buena fe para la Copa. Con Enzo Pérez como volante central y el colombiano Kevin Castaño por la derecha, Quintero, Galoppo y el paraguayo Galarza discuten la plaza restante por la izquierda. En el ataque, continuarán el juvenil Santiago Lencina y Facundo Colidio por las bandas y Miguel Borja como centrodelantero.

River arrancó el semestre venciendo por 3 a 1 a Platense y 4 a 0 a Instituto de Córdoba en el Torneo Clausura, pero decepcionó en sus últimas presentaciones en las que no pudo pasar del empate en cero ante San Lorenzo e Independiente. En Avellaneda jugó realmente mal y ahora en Asunción deberá levantar la puntería para ratificar sus pretensiones de ganar la Copa o al menos llegar otra vez a la final.

Libertad ocupa el sexto puesto en la tabla del campeonato paraguayo y consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar segundo de San Pablo en el Grupo D. El equipo guaraní se enfrentó cuatro veces con River desde 2014 por las copas continentales y no le pudo sacar ni siquiera un empate. Por lo que una clasificación a cuartos tendrá ribetes de una verdadera hazaña.