En la vereda del bar Pasaporte entran doce mesas. Hay cuatro ocupadas: una pareja que almuerza milanesas napolitanas con papas fritas, en otra dos amigos que hacen tiempo tomando un café, y un poco más alejados una abuela con sus dos nietas, que aguardan sus platos con una coca cola en la mesa. La cuarta mesa la ocupa Pablo Bonilla, el dueño del lugar. Al menos hasta septiembre, cuando el inmueble cambie formalmente de dueños y el emblemático bar rosarino cierre sus puertas, después de casi cuarenta años de actividad.

“Yo tenía prioridad de compra, pero a mí no me cerraba el número que se pedía. Por lo tanto, compraron los nuevos dueños que aparentemente van a seguir con algo del rubro gastronómico. Puede que también sea un bar, pero no va a ser Pasaporte”, cuenta a Rosario/12. Mientras habla, toma un café. Usa lentes oscuros que contrastan con el pelo canoso. Tiene 65 años, cuarenta de ellos como gastronómico. Los últimos siete al frente de Pasaporte, junto a sus dos hijos. Ellos seguirán en el rubro, él ya no.

El bar está en la esquina de Maipú y Urquiza. Cruzando la calle, el imponente edificio donde funcionaba la aduana riega de sombra el bar. A la vuelta, la bajada Sargento Cabral y su Fuente de las Utopías. Unos metros más acá, el pasaje peatonal Matilde Luetich que cae en cascada hacia la avenida Belgrano.

Patrimonio histórico

Ese circuito histórico y cultural, sumado al adoquín que sobrevive al tiempo, juega a favor de que la gente la identifique como la esquina más “parisina” de Rosario. Una esquina que en la tarde del miércoles permanece cortada por arreglos de Aguas Santafesinas.

Pasaporte funciona sobre una casona que es patrimonio histórico y cultural de la ciudad. El año pasado, cuando los duelos decidieron poner el inmueble a la venta, Bonilla advirtió que el futuro del bar dependería de las intenciones de los nuevos dueños.

Finalmente, esta semana se conoció que tienen otro proyecto para el lugar, por lo que no adquirirán el fondo de comercio. Parte del mobiliario ya está a la venta, aunque los propietarios deberán conservar la fachada y su estructura interna.

Pasaje a los 80

La historia de Pasaporte es parte de la historia reciente de la ciudad. Abrió sus puertas en mayo de 1987 como un bar más del “bajo rosarino” que arrancaba en Buenos Aires y Urquiza y llegaba hasta Catamarca y Moreno. “Todo ese recorrido estaba lleno de bares y discotecas. Lo que abría en el bajo funcionaba. De eso ya no queda nada. Este creo que es último que sobrevive de esa época”, recuerda Bonilla.

Esa zona de auge durante la apertura democrática, empezó a morir con el cambio de siglo. Los bares atraen gente, la gente hace ruido, el ruido molesta. La nueva zona nocturna a explorar y promover fue Pichincha.

Los bares y discotecas se mudaron para ese lugar, llevándose la queja de los vecinos. En pocos años, el bajo cambió su fisonomía. Bonilla tomó las riendas del bar en 2018, tres años después de lo que creería iba a ser su despedida del rubro gastronómico: el mítico boliche La Luna.

La restauración

“Cerramos La Luna en junio de 2015 y pensaba retirarme. Tiempo después salió la oportunidad de ingresar en el fondo de comercio y me pareció una buena oportunidad para que mis hijos conocieran el negocio y tuvieran un ingreso. Yo trabajé muy poco acá, porque prácticamente lo manejan mis hijos”, explica.

El cambio de manos siguió una premisa: restaurar el bar por completo, pero conservando su estética original. Pisos de pinotea, barra de madera, espejos, lámparas de vitreaux, separadores entre las mesas que dan a la ventana.

Entrar a Pasaporte es entrar a un bar de finales de los ochenta, pero renovado. “Lo que se podía conservar lo conservamos y lo que había que renovar, lo renovamos”, cuenta su dueño.

Hoy todo el mobiliario está a la venta. “Absolutamente todo”, remarca Pablo, para que no queden dudas. La gente ya pregunta. En su mayoría, gente del rubro que puede llevarse algo que necesite. Pero también están los nostálgicos que quieren guardarse algún recuerdo del lugar. Se puede apalabrar, pero por el momento nadie toca nada: “Hasta el último día que estemos abierto todo se queda acá”.

"El contexto es malísimo"

“La noche que conocimos desapareció y muy difícilmente vuelva”, resume Bonilla sobre el funcionamiento actual del bar.

En los últimos años, Pasaporte funcionó como “un bar de barrio”, con un poco más de afluencia los fines de semana. “Se mantienen algunos clientes históricos que siguen viniendo, pero en su mayoría es gente de barrio que viene a tomar café. Y funciona mejor en verano, porque el atractivo es esta vereda con esta vista inmensa”, describe señalando para el lado de la aduana.

Pablo aclara que el cierre no se da por temas económicos, pero también deja en claro que en el rubro las cuentas no cierran. “El contexto para los gastronómicos es malísimo. En los cuarenta años que tengo como gastronómico este es el peor. Peor incluso que 2001, para cómo se está viviendo”, dice mientras saca una cuenta rápida: un café a 3 mil pesos, por treinta días, son 90 mil pesos al mes. Es lo que debería gastar alguien que asista cotidianamente al lugar. Algo que en algún momento pasaba y hoy parece irreal.

“Los ingresos de la gente no dejan margen para el ocio o el esparcimiento. Eso se combina con costos fijos elevados, porque sale caro sostener un bar. Todo lo que es infraestructura y materia prima se fue por las nubes. Es caro sostenerlo y las ganancias son bajas. Esa combinación es fatal. Y esto no solo que no tiene pinta de cambiar, sino que creo que va a empeorar”, completa.

Efecto despedida

Bonilla dice que no es nostálgico. Entiende que el cierre es parte de la ley de la vida, que debe continuar pese a los finales. “Lo ves en Buenos Aires con bares mucho más emblemáticos e históricos que este, que terminan cerrando también”, remarca. Pero para la ciudadanía quizás cueste un poco más soltar el lugar: en una suerte de “efecto despedida”, desde que trascendió la noticia del cierre, los trabajadores notan una afluencia mayor de público.

“Es algo que suele darse. Mucha gente que no venía quiere venir una última vez. Y creo que eso va a ir creciendo”, sostiene Bonilla. No lo dice por decir: la última noche de La Luna fue la “más fuerte” en tres décadas, con 1.300 personas a la una y media de la mañana.

Pasaporte aún no tiene fecha de cierre, pero se proyecta para la primera quincena de septiembre: “No sé cómo será el final, pero creo que acá va a pasar lo mismo. En nuestras redes avisaremos y seguramente venga mucha gente a despedirse. A todos los esperaremos para un último café”.