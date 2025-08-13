Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó 1.149.353 pesos para no ser pobre en julio, sin contar el alquiler, según reveló la medición de la Canasta Básica Total (CBT) publicada este miércoles por el Indec.

La CBT aumentó 1,9 por ciento mensual, pero en la comparación con el mismo mes del año pasado el número es más alarmante: registró un incremento de 27,6 por ciento. En el acumulado de 2025, subió 12,2 por ciento.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide las necesidades mínimas de alimentación para vivir, tuvo un alza del 1,9 por ciento mensual y de 27 por ciento interanual. En lo que va del año, totalizó una variación positiva de 14,7 por ciento.

De acuerdo con la medición del organismo de estadísticas oficial, en julio, un hogar compuesto por tres personas necesitó 915.019 pesos para cubrir la CBT y 410.322 para cubrir la CBA. Ninguna de las mediciones incluye el valor del alquiler.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó 515.405 pesos para la CBA y 1.149.353 pesos para llegar a la CBT.

En tanto que un hogar compuesto por cinco personas demandó un total 542.093 pesos para la CBA y 1.208.866 pesos para la CBT.

Una persona necesitó de 371.959 pesos para no estar bajo la línea de pobreza y 166.798 pesos para no ser indigente.

Comparado con la inflación de julio, ambas canastas registraron el mismo incremento de la inflación general y quedaron por debajo en la medición interanual de 36,6 por ciento.

Según un reporte del Observatorio Universitario de Economía (FCEyJ UNLPam), los datos del Indec respecto a la estimación de la inflación "no reflejan con precisión el verdadero costo de vida en Argentina. La forma en la que se calcula la canasta básica total y la inflación necesita ser actualizada con urgencia para reflejar el brutal cambio de precios relativos en la economía argentina durante el último año".

La metodología de medición fue cuestionada incluso por el propio titutar del organismo, Marco Lavagna, quien intentó sin éxito que Javier Milei le autorice modificarla.