La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró que cuida al presidente Mauricio Macri, como parte de Cambiemos, pero advirtió que de cara al 2019 la "aleja mucho" de esa alianza "el acuerdo en la Capital entre (Enrique) Coti Nosiglia y (Daniel) Angelici".

"La legitimidad de Cambiemos la evalúa la sociedad. Si para Cambiemos nuestros actos son buenos, la Coalición Cívica (CC) va a ser parte de Cambiemos. Pero si la sociedad se inclina por un Cambiemos más ligado al fútbol, a los negocios, a las viejas tradiciones políticas, seguramente nosotros no tenemos más nada que hacer. Y esa es una definición de 2018, no llego al 2019 sin definiciones claras en esta materia", afirmó en una entrevista con el diario La Nación.

La diputada también dijo que "Calcaterra seguramente va a ir preso, pero no lo afecta al Presidente. Que lo haga en lo personal no quiere decir que él vaya a impedirlo. El problema no es quién es, sino si tiene impunidad. Y el Presidente eso lo tiene clarísimo".

Carrió destacó que la "aleja mucho de Cambiemos el acuerdo en la Capital entre Coti Nosiglia y Angelici". La diputada cuestionó también la forma de comunicar del Gobierno en relación a la reforma previsional. "Más allá de que tengas la legitimidad y los votos, tenés que poder dar razones de lo que estás haciendo. Hay algunas teorías de la comunicación y algunos sectores del Gobierno que dicen que no hay que comunicar", afirmó.

En cuanto al DNU que estuvo a punto de firmar Macri luego del frustrado primer intento de debate del proyecto de ley de reforma previsional en la Cámara de Diputados, señaló: "Yo cuido al Presidente. La verdad es que el Presidente hubiese pagado un precio altísimo por ese acto, de los que no se hubieran hecho cargo ninguno de los que lo asesoraban", puntualizó.

Agregó que era necesario "hacer funcionar el Parlamento" y que el DNU hubiese sido "una derrota del Parlamento y de la democracia".

"La cuestión estaba dividida, y yo estaba en mi casa. Cuando vi que no había forma de que se impusiera la visión más moderada, saqué un tuit, porque yo no iba a involucrar a la Coalición Cívica en eso, hasta ahí, no", consideró.