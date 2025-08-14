Taylor Swift, reconocida tanto por su música como por su hospitalidad, ofreció su casa en Beverly Hills como refugio durante los incendios que afectaron Los Ángeles a principios de año. Zoë Kravitz y su madre, Lisa Bonet, aceptaron la invitación. Junto a su serpiente mascota, Orpheus, se vieron sorprendidas por una cadena de eventos que transformó el hogar de Swift en un escenario caótico.

Un refugio seguro durante la emergencia

Durante los graves incendios que azotaron la región, muchas celebridades evacuaron sus residencias. En este contexto, Taylor Swift abrió su mansión a sus amigas Zoë Kravitz y Lisa Bonet. Durante su aparición en Late Night with Seth Meyers, Kravitz describió el gesto de Swift como generoso y solidario.

Sin embargo, el caos surgió en el último día de su estancia. Lisa Bonet, quien había sacado a Orpheus de su terrario en el baño, enfrentó problemas cuando la enérgica serpiente encontró una abertura en la pared y desapareció dentro de la estructura del lujoso baño.

El dilema de Kravitz ante la fuga

La actriz Zoë Kravitz enfrentó una decisión inmediata: dejar a Orpheus escondido en la casa de Swift o tomar acciones drásticas para rescatar al reptil. Eligió la segunda opción. Con ayuda del personal de Swift y en medio de una tensión creciente, Kravitz desmontó parte del baño para recuperar a su mascota, dañando la madera y los azulejos del lugar. A pesar del incidente, Kravitz se comprometió a cubrir los costos de reparación, intentando inicialmente que Taylor Swift no se enterara.

Una reacción inesperada por parte de Swift

Las cosas no salieron como se esperaba. El equipo de Taylor Swift pronto informó a la cantante sobre lo sucedido en su casa. Contrario a lo previsto, su reacción fue humorística y sorprendida, calificando el episodio como una historia increíble pero difícil de creer.

Más allá del incidente con la serpiente

Este curioso suceso destacó los fuertes lazos de amistad entre Zoë Kravitz y Taylor Swift, relación que permaneció inquebrantable pese al aparente caos. Además, transformó una situación potencialmente incómoda en una anécdota de amplia cobertura mediática. Orpheus fue rescatada sin daños, y la complicidad entre las involucradas se mantuvo intacta.

Zoë Kravitz, nacida en el entorno estelar de Los Ángeles como hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, ha forjado su propia trayectoria en el espectáculo. Conocida por papeles en producciones como Mad Max: Fury Road y The Batman, además de su proyecto musical Lolawolf, Kravitz ha consolidado su presencia tanto en el arte como en el activismo.

Pese a los daños materiales y la gravedad de la situación, la amistad entre las protagonistas de esta insólita historia se fortaleció. El episodio sirve como recordatorio de que abrir las puertas a los amigos puede generar anécdotas impredecibles y vínculos más profundos.

