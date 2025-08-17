Inter Miami derrotó 3-1 a Los Angeles Galaxy, en un partido que tuvo como gran figura a Lionel Messi, quien regresó tras dos semanas de inactividad por lesión.

El astro argentino ingresó en el inicio del segundo tiempo con el marcador 1-0 a favor del equipo de Javier Mascherano, que había abierto la cuenta gracias a Jordi Alba tras un pase exquisito de Sergio Busquets.

Con el arranque del complemento llegó la ovación: Messi y Rodrigo De Paul saltaron al campo. El astro rosarino rápidamente se mostró participativo, con varios intentos de media distancia que estuvieron cerca de ampliar la diferencia. Pero los angelinos llegaron a igualar con un golazo de Joseph Paintsil.

El empate parcial activó definitivamente a Messi, que volvió a demostrar su jerarquía, encaró a pura gambeta, se perfiló para su zurda y colocó la pelota contra un palo para el 2-1.

La explosión en el Chase Stadium fue total. Pocos minutos después, ya con los visitantes jugados en ataque, el capitán argentino inventó una asistencia de taco fenomenal para el uruguayo Luis Suárez, que definió con frialdad para el 3-1 final.

Con esta victoria, Inter Miami se repone en la MLS y gana confianza de cara al duelo decisivo del próximo miércoles, cuando enfrentará a Tigres de México en un mata-mata por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup.

A 20 años del debut empañado en la Mayor

Un 17 de agosto de 2005, Messi tenía su debut con la Selección Argentina en un amistoso frente a Hungría en Budapest, el cual tendría un desenlace insólito: a los 18 minutos del segundo tiempo, el entonces seleccionador José Pekerman hizo entrar al rosarino en lugar del delantero Lisandro López pero, solo 45 segundos más tarde, la joven promesa de 18 años vería la tarjeta roja por una infracción que generó ciertas dudas.

En la primera pelota que tocó, el 8 veces ganador del Balón de Oro quiso mostrar todo su talento y salió decidido a encarar al defensor Vilmos Vanczák, quien lo sujetó de la camiseta luego de no poder frenar su ataque y Messi tuvo la intención de sacárselo de encima para poder continuar con su carrera hacia el arco rival, pero le impactó un manotazo en el rostro, que fue exagerado por el futbolista húngaro, por lo que el árbitro alemán Markus Merk no dudó en expulsarlo.

Años más tarde, el campeón del mundo en Qatar 2022 reveló lo que se le pasó por la cabeza tras el incidente. "Pensaba: ‘Entré y me echaron, no me van a llamar nunca más’. Fue terrible", expresó en declaraciones televisivas en 2019.