La incertidumbre rodea al personaje de Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie, en el universo cinematográfico de DC (DCU). La actriz ha sido el rostro de la carismática villana en películas de gran éxito, lo que suscita el interés y la especulación de sus seguidores respecto a su futuro en la franquicia. La reciente declaración de James Gunn, codirector de DC Studios, ha mantenido a la audiencia expectante con su enigmático "eso se revelará en su debido momento". Esta frase, lejos de descartar el retorno de Robbie, preserva la posibilidad de su regreso en futuras producciones del DCU.

Un recuento de las participaciones previas de Margot Robbie como Harley Quinn

Margot Robbie debutó como Harley Quinn en Suicide Squad en 2016, donde su interpretación fue aclamada tanto por la crítica como por el público, consolidándola como uno de los personajes más icónicos del DCEU. Su desempeño continuó en Birds of Prey en 2020 y más recientemente en The Suicide Squad de 2021, dirigida por James Gunn. La química entre Gunn y Robbie fue un elemento destacado en la película, lo que refuerza las expectativas de su posible regreso.

A pesar de su éxito, el futuro de Robbie con Harley Quinn sigue siendo incierto. En una entrevista con Variety en 2024, Robbie expresó su deseo de que Harley fuera un personaje que otras actrices pudieran interpretar, similar a muchos personajes masculinos icónicos del cine. Esta visión sugiere su apertura hacia diversas interpretaciones, aunque no descarta totalmente su propio retorno.

El impacto de las nuevas inclusiones de otras actrices en el papel

El panorama para Harley Quinn se complica con la inclusión de Lady Gaga como Harley "Lee" Quinzel en Joker: Folie à Deux, prevista para estrenarse en 2024. Este movimiento ha generado debates sobre si Robbie cederá definitivamente su caracterización del personaje.

Robbie ha declarado en repetidas ocasiones que está satisfecha al ver cómo el personaje puede ser interpretado desde diferentes perspectivas; su idea original fue siempre que Harley evolucionara bajo la dirección de cada nueva actriz. Sin embargo, la participación de Gaga no necesariamente anula un posible retorno de Robbie en otra producción del DCU.

Opiniones y especulaciones sobre el futuro del personaje

El periodista de The Hollywood Reporter's Heat Vision ha especulado que Robbie podría, teóricamente pero probablemente no, volver a interpretar a Harley en el futuro. Esta aseveración deja el camino abierto a múltiples posibilidades para el personaje, cuyo destino en el DCU queda en manos de los ejecutivos y creativos de DC Studios, como James Gunn.

La falta de confirmación oficial por parte de Gunn y del equipo del DCU acerca del futuro de Harley Quinn enfatiza la deliberada ambigüedad en su respuesta. A pesar de ello, los fieles seguidores mantienen viva la esperanza de ver nuevamente a Robbie en el papel de la despreocupada pero compleja villana.

En la industria del entretenimiento, los cambios son constantes y, frecuentemente, las decisiones creativas se postergan hasta el último momento. Aún queda por ver si Robbie, con su distintiva interpretación de Harley Quinn, hará un resurgir o si el legado del personaje continuará evolucionando en manos de otras actrices.

