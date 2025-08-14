El universo carcelario creado por Sebastián Ortega se expande con En el barro, un spin-off de El Marginal que ya se encuentra disponible en Netflix. Encabezada por Valentina Zenere y Ana Garibaldi, esta nueva serie explora el sistema penitenciario femenino en Argentina, centrándose en las dinámicas internas y los desafíos de un grupo de mujeres condenadas a prisión.

Quién es quién en En el barro

En el barro cuenta con un elenco diverso y potente. Valentina Zenere interpreta a Marina Delorsi, una joven modelo condenada por un homicidio que asegura no haber cometido. Su historia es la de una lucha constante por demostrar su inocencia desde la cárcel. Ana Garibaldi, por su parte, da vida a Gladys "La Borges" Guerra, viuda del reconocido criminal Mario Borges. Gladys es una líder nata dentro de La Quebrada, el penal donde transcurren los hechos.

Junto a ellas, Camila Peralta encarna a Soledad Rodríguez, con un pasado de delitos menores que la llevó a prisión por homicidio accidental. Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani, envuelta en un escándalo de mala praxis y condenada a encierro. Carolina Ramírez personifica a Yael Rubial, madre soltera y ex mula de un cártel de drogas, separada de su hija tras caer en prisión.

Una historia de transformación y alianzas inesperadas

La serie no solo se centra en las historias personales de sus protagonistas, sino también en el desarrollo de alianzas dentro del mundo cerrado y agresivo del penal. Gladys "La Borges" y su grupo, autodenominadas "Las Embarradas", enfrentan juntas la violencia y corrupción del sistema penitenciario en La Quebrada. El juego de poder y supervivencia es constante bajo la sombra de las tribus carcelarias que controlan el cotidiano en la prisión.

La narrativa, a través de experiencias extremas, muestra cómo estas mujeres desarrollan su propia justicia y redención. La serie destaca las alianzas inesperadas entre las internas, que les permiten navegar las traicioneras aguas del mundo penitenciario y encontrar un propósito común en medio de la adversidad.

Una producción de alto nivel

Detrás de cámaras, Sebastián Ortega lidera la producción con su característico enfoque en historias humanas complejas y escenarios dramáticos. La dirección corre a cargo de Ortega mismo, con Alejandro Ciancio y Estela Cristiani complementando el equipo directivo.

En el barro es una colaboración entre Netflix, Underground y Telemundo Studios, sumando una narrativa rica al universo de El Marginal, que desde su estreno en 2016, ha capturado la atención tanto del público local como internacional. La serie madre, que culminó en 2022, dejó un legado que la nueva producción aspira a continuar y expandir, focalizándose esta vez en el sistema carcelario femenino.

Tanto la crítica como los fanáticos esperan con anticipación el debut de En el barro, cuyo éxito podría abrir paso a más historias derivadas del universo creado por Sebastián Ortega. La serie no solo promete mantener el tono intrigante y crítico de su predecesora, sino también explorar nuevas temáticas y personajes que reflejen la complejidad de la sociología carcelaria femenina.

