En el marco de Obra. Ciclo de teatro de otras latitudes, que organiza La Comedia de Hacer Arte, se presenta Molly Bloom, el premiado unipersonal que protagoniza Cristina Banegas, con dirección de Carmen Baliero. Será una única función, hoy a las 20.30 en el Teatro de Parque de España (Sarmiento y el río). De esta manera, la obra suma su apoyo al proyecto de construcción del teatro propio de La Comedia de Hacer Arte, un cometido colectivo que ve cada vez más cerca su concreción. “Ahora más que nunca, tenemos que agarrarnos fuertes y en todos los ámbitos; y los artistas que hacemos teatro tenemos que ser lo más solidarios y generosos posible”, comenta Cristina Banegas a Rosario/12.

-¿Habías visitado Rosario con Molly Bloom?

-En el 2012, seguramente. Con la primera versión que hice, cuando era chica (risas). Pero ahora es muy diferente, hay algo que no estaba antes y que el paso del tiempo permitió también, gracias a lo que uno va aprendiendo, ni más ni menos.

-¿Cuáles cuestiones, por ejemplo?

-Bueno, en principio pasaron muchas obras, muchas historias, mucha vida. Creo que ahora tengo más sentido del humor que antes. Yo he hecho mucha tragedia, drama, mujeres asesinas (risas); he tenido una impronta más dramática, más allá de que siempre tuve sentido del humor, y que hice cosas como La vuelta manzana de Hugo Midón; ahí cantaba, bailaba y hacía personajes graciosos. Pero en general, hice mucho drama. Y con Molly creo que juegan a favor la experiencia, el tiempo y el deseo de volver a hacerla, porque si bien siempre fue muy gozoso hacerla, ahora lo es más. Digamos que apareció algo más. Molly no tiene filtro; primero, porque es un monólogo interior, no tiene censura, ella está sola en esa noche de insomnio y piensa, recuerda, asocia, canta. Pero creo, además, porque el texto es un texto que está escrito sin signos de puntuación. Hay que recordar que es el último capítulo del Ulises de Joyce; entonces, con Carmen Baliero, que me dirigió también la primera vez, hicimos un trabajo de partitura musical, de la música de la cabeza de Molly. Además, yo conocía también la correspondencia entre Joyce y Nora Barnacle, su mujer de toda la vida, quien por cierto escribía sin signos de puntuación. Era una mujer muy popular, era mucama en hoteles, y me parece que lo que no había comprendido inicialmente, ahora sí está presente, y es algo más popular, en su condición social, en su expresividad, en su discurso, y que tiene mucho más humor. Entonces, la gente se ríe; a veces se ríe más y a veces se ríe menos, pero tampoco es que salgo a buscar la risa de la gente, jamás haría eso. Es un discurso absolutamente musical, trabajado en velocidad, voy a galope tendido para poder traducir esa velocidad que tiene la mente para asociar. Y bueno, allá voy. Y me divierto como loca. La verdad es que es muy gozoso hacer Molly. Es precioso.

-Revisitar la obra y su personaje señala que, evidentemente, tienen algo para decir todavía.

-Sí, porque de alguna manera yo creo que Molly Bloom es una epifanía, es una afirmación del deseo femenino; no podemos decir que Molly haya sido una feminista o que Joyce, construyendo desde adentro de la cabeza de Molly este monólogo extraordinario, haya sido un feminista; pero es importante lo que hace. Es importante esa afirmación. Ese “sí” que aparece como primera palabra y como leitmotiv a lo largo de todo el monólogo, y termina siendo la afirmación final; creo que es importante, por ser algo tan infrecuente en la literatura como en la vida, y que es este despojamiento de las autocensuras, de todo lo que hace que seamos políticamente correctos, o no. Molly es absolutamente “anti políticamente correcta”.

-¿Cómo fue ese proceso de musicalizar el texto?

-Es una fiesta haber trabajado con Carmen Baliero, es una gran música y además está muy relacionada con el teatro; ha hecho mucha música para teatro y hemos hecho muchas obras juntas. Hemos compartido el goce de construir la partitura de la música de la cabeza de Molly, y eso es precioso. Es, realmente, una partitura musical.

-La poesía es sonoridad, aquí hay algo cercano sin embargo diferente.

-Sí, la palabra es música también, esto es una realidad, y a lo largo de los miles de años que hago teatro, he ido amando cada vez más a la palabra, y de alguna manera especializándome en la construcción del discurso del personaje, en la construcción de todo ese inmenso paisaje que implica, que trae, la palabra.

-Y devolverle también el respeto que merece, más aún ante el maltrato que hoy recibe.

-Absolutamente. Y a eso no se puede renunciar, no pienso renunciar a las poéticas de la palabra, es lo que más amo del teatro: poder enunciar, poder estar presente para poder ofrendar esas extraordinarias partituras con las que suelo trabajar.