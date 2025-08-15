Ayer se realizó una nueva reunión de la Mesa Paritaria del sector convocada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la Provincia. Las partes expusieron la grave situación de los sectores que representan, originadas en una política nacional que atenta contra los ingresos de Municipios y Comunas. Las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio para el día miércoles 20.

FESTRAM ha solicitado que la negociación paritaria incorpore beneficios para los trabajadores, no sólo en materia salarial, debiendo ante la crisis potenciar el sistema de Asignaciones Familiares y analizar en una mesa técnica la situación de las escalas salariales.

Por su parte, los Intendentes y Presidentes Comunales advierten sobre una abrupta caída de la recaudación, sobre todo originada en más de un 40% de caída de la coparticipación nacional que se produjo en el mes de abril de este año y que se ha mantenido en dichos valores hasta el mes de julio, situación que pone en riesgo el sostenimiento de los servicios públicos esenciales incluyendo el pago de salarios.

Las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio para el día miércoles 20 del corriente, existiendo el compromiso para dicha fecha de avanzar en una propuesta para los trabajadores.