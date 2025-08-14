La canasta de crianza subió un cuatro por ciento en julio respecto al mes anterior, y duplicó la inflación registrada en ese mes (+1,9 por ciento), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al informe difundido, el pasado mes, los hogares necesitaron entre $427.889 y $536.830 para cubrir los gastos de un niño. Esta fuerte suba se da después de marcar dos meses prácticamente sin variaciones.

En detalle, para la crianza de un recién nacido (menor a un año), se necesitaron $427.889 (4,06% más que en junio); para niños de 1 a 3 años debieron destinar $508.333 (4,02% más que en junio); para los de 4 a 5 años, la cifra fue de $426.741 (3,69% más que en junio); y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $536.830 (3,76% más que en junio).

De este modo, el costo de crianza se incrementó por encima del índice general de precios, que subió 1,9% en julio. Esto se debe a los incrementos en los costos de cuidado (salario de personal doméstico) que integran la canasta de crianza.

Entre comparación interanual, la canasta subió en enero un 21%, con un mayor peso en el incremento de los costos de cuidado de los niños.

¿Qué es la canasta de crianza?

La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.