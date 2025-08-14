El que ande comiendo papas fritas en Pekín, arroz en México y chocolates en Suiza estará disfrutando de los frutos de la primera globalización. Las papas vienen del Perú, el arroz de Oriente, el xokolatl es azteca. Y si no pica de amargo, el chocolatín tiene una buena dosis de azúcar, la cañita que descubrieron los árabes. Este ir y venir, esta adaptación tan profunda que uno no puede creer que un arroz con frijoles no existiera de antes de 1492, se llama "intercambio colombino", no por el país sino por Cristóbal Colón. El genovés despistado no llegó a la India, no encontró la valiosa pimienta negra ni las perlas del Mar Amarillo, pero sin querer disparó un fenómeno global: plantas y semillas fueron y vinieron, se adaptaron y cambiaron, y todo el mundo las adoptó. Vaya el ejemplo de los italianos, que empezaron en serio a comer pasta cuando les llegó la manzana de oro, el pomodoro, y pudieron inventar el tuco.

Este intercambio está bien mapeado y difundido, en especial desde fines del siglo pasado cuando una mezcla de ciencia genética y pasión -no paraban de escribir "historias" de la sal, del azúcar, el maíz- avanzó los estudios. Pero hay una excepción, la del ají puta parió, el chile picante, el periperi abrasador y su pariente tranquilino, el pimiento dulce. En todas sus variantes y tamaños es americano, que no sólo mexicano, pero hasta ahí llegó mi amor porque nadie pudo todavía reconstruir su ruta con la menor precisión. Lo que se sabe es que antes de 1500, el kimchi coreano parecía una ensalada de repollo y el curry más fuerte de Malasia picaba alguito, por la mucha pimienta. Fue recién en ese siglo 16 que estas comidas ganaron fiereza por la llegada inesperada de algunas de las frutas del género capsicum.

Lo de la genética nos permite saber que los chilis son mexicanos, originalmente silvestres y cultivados desde hace por lo menos 5000 años atrás, aunque hay quien jura que fueron 7000. Un argentino, de gusto raviolero y asador, dirá que es raro, pero los picantes se difundieron por todo el continente muy rápidamente y formaban la base de las culinarias de las Primeras Naciones un buen rato antes de nuestra era. Quien pudiera ir a un mercado de Tenochtitlán o Kosko se encontraría con la misma inmensa variedad de tamaños, colores y potencias que existe hoy. Resulta que los chilis son promiscuos, no le hacen ascos al polen ajeno y se fertilizan fácil, con lo que es muy, pero muy difícil mantener la pureza de un tipo. Quien cultiva jalapeños grandes y verdes, se encontrará seguido con jalapeños finos y violeta, redondos y amarillos, por algún insecto viajero que trajo polen del otro lado del cerro. También hacen lo suyo los pájaros, que adoran las semillas y parecen ser del todo inmnunes a la capsaicina, la molécula que hace arder la lengua. Las aves bombardean los campos con semillas bien envueltas en guano, listas a crecer por la libre y fertilizarse como quieran.

El viejo cuentero de Colón fue el que arrancó con la enorme confusión de nombres con que todavía denominamos al ají picante. Lo probó en el Caribe y lo denominó axí o ají, usando una palabra sarawak, pero como la reina lo había mandado al Asia a buscar pimienta y no picantes, lo definió como Pimienta de las Indias o Pimienta del Reino, nombre con que todavía se puede comprar en Madrid. No extraña que la base del condimento español se llame pimentón, palabra roja pero no picante que va en toda olla. Su Majestad Doña Isabel la católica probó un poco de las bolsas que trajo el navegante, y no se puso contenta. Ni pimienta, ni canela, ni oro, apenas esa cosa que quemaba la lengua.

Pero enseguida intervinieron los laboratorios botánicos de la época, que eran los jardines de los monasterios. Apenas cincuenta años después de la primera bolsa, se cultivaban ajíes en toda España y Portugal, y el polvo rojo, fiero o dulce, ya marcaba la nueva cuisine hispana. Una razón es que el pimentón dulce es barato, cuesta apenas una fracción del azafrán que ornaba las mesas de los ricos y de casi nadie más por esos años. En 1542, el eminente científico Leonhard Fuchs clasificaba el ají en tres tipos, el capsicum hispanicos, el indiano -que podemos interprestar como americano- y, misteriosamente, el de Calcuta. Como se ve, la confusión arrancó enseguida, y los botanistas discutían de movida si la planta venía de Asia o de América.

Entonces, ¿cómo se dispersó el ají picante por este azul planeta? Hay un camino bien conocido, que es el que lleva al Pacífico y a China. Para 1520, esto es apenas llegados, los españoles en México eran famosos por comer bien picante, cosa que sabemos en parte por las crónicas enojadas de recién llegados que eran invitados a comer "algo típico" para que los locales se rieran viéndolos ahogarse. Cuando los gallegos entendieron que no estaban en Asia, establecieron en Acapulco una casa de moneda para el comercio con China, donde inventaron una monedita de plata que hizo carrera global y se llamaba dólar. En el camino hacia la seda colonizaron las Filipinas y llevaron el picante. Basta imaginar lo que comían los marineros de la época para entender por qué las bodegas iban llenas de ajíes... Chinos, filipinos y demás asiáticos que se encontraron con los raros navegantes empezaron a cultivar sus ajíes y crearon sus culinarias picantes, como la famosa de Sichuan. El encuentro, no extraña, terminó en un ir y venir de variantes a transplantar aquí y allá, lo que aumentó la promiscuidad de la especie.

Pero esto no explica la explosión en Africa, la India y otros rumbos de por ahí. El principal sospechoso de arrancar esta otra ruta es Portugal, en la persona de Pedro Alvares de Cabral, el inmisericorde navegante al que se le adjudica "descubrir" Brasil, tierra que ya figuraba en algún mapa. Es posible que Cabral haya probado ajíes picantes por primera vez en alguna playa nordestina y se haya llevado alguna bolsa en su "carreira das Indias", con paradas en Cabo Verde, Mozambique y la cosa de Málaca. Nuevamente, la difusión de la especie tiene un componente de clase y hay que tener en cuenta la estrategia portuguesa. Lisboa no quería colonizar el Oriente, apenas lograr un monopolio en el tráfico de pimienta negra y de cosas todavía más caras como la canela. En su apogeo, O Estado da India consistía en la isla de Goa, a orillas de la India, y estaciones comerciales armadas por ahí y por allá. Además, estaba la monomanía de hacer todo en nombre de Dios, versión cristiana, en un mundo pagano y musulmán.

Con lo que las naos iban cargadas de curas, nobles y burócratas que llevaban especies para sus comidas. Los marineros se las arreglaban con los picantes que conseguían baratos en la parada brasileña, obligatoria para aprovechar los buenos vientos hacia el este. En pocos años, las islas de Cabo Verde eran un centro de producción tanto de azúcar como de ajíes, y es muy posible que los difundiera por las costas del Golfo de Benín y lo que hoy es Angola. Los reinos de Guinea mandaban regularmente flotillas de canoas oceánicas a comerciar y se sabe que un producto de intercambio eran los fieros condimentos.

La siguiente parada es Mozambique, en el sureste africano y justo abajo de las grandes poblaciones swahili de Tanzania y Kenia. Del swahili viene el nombre común del picante en ese continente, periperi o pilipili, que hay que probar con cautela. Y aquí se pierde toda claridad, porque la India comerciaba con la costa africana desde que el mundo es mundo, y no hay manera de saber si conocieron el ají por los portugueses o los swahili, o por los dos al mismo tiempo. El bicho entró al ya inmenso mercado indio por la puerta grande y por las mismas razones que en las flotas de naos y en Iberia, el costo. En la India la pimienta también era importada en esa época y, aunque no tan cara como en Europa, era imposible para los pobres. Para mediados del 1500, el poeta Purandaradasa le cantaba al ají que "te ví crecer verde y tornarte rojo cuando madurabas, salvador del pobre, mejorador de la buena comida".

Según parece, el resto lo hizo la por entonces mágica costa Malabar, al oriente de India y el gran mercado de especies de la región. El ají picante siguió la ruta de las caravanas que llevaban pimienta, canela, jengibre y nuez moscada al norte, contagiando a mongoles, mugales, afganos, turcos y diversos habitantes de los stan. Persia fue seducida, Rusia dijo que niet y los turcos lo recibieron por partida doble, desde su este imperial y desde sus rivales españoles. El fruto debió ser una novedad en los mercados de media Asia, caro hasta que los locales se dieron cuenta de que por seco que esté el ají, las semillas siguen fértiles. Lo mismo ocurrió en Indochina, aunque nadie sabe si fueron los comerciantes gujarati, los españoles o los portugueses. Una divertida de ver fue cuando los lisboetas empezaron a subir los grandes ríos de Africa y les convidaron especies nuevas de ají picante: el puta parió ya había evolucionado y un cultivar había desarrollado un rabo.

En la India tienen hoy una variante que es cien veces más fiera que el jalapeño más fuerte. Si se usa para cocinar es en dosis homeopáticas, pero se cultiva para hacer el gas pimienta más fuerte del planeta, como saben dolorosamente los manifestantes de por ahí. El bicho desciende de un chile caribeño de hace tres siglos y medio, cosa comprobable comparando genes en las semillas. Resulta que las semillas del ají picante son indigeribles y que en este ancho mundo hay arqueólogos que se dedican a excavar letrinas antiguas, a ver qué comíamos antaño. Ahí, entre cacas petrificadas, aparecen las semillas, intactas, para ser comparadas con sus descendientes promiscuas, internacionales, ardientes.