La Justicia penal de Reconquista condenó a ocho años de prisión a un ex jefe de la División de Control Policial del norte de la provincia, por delitos contra la integridad sexual. El hombre de 43 años fue sentenciado por hechos cometidos contra una integrante de su entorno familiar, cuando la misma era una niña. La denuncia que originó la investigación fue radicada por la propia víctima, poco antes de cumplir la mayoría de edad.

Se trata de Alberto Sebastián Verón, quien era jefe de la División de Control Policial de la zona norte de la provincia. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, llegó al juicio oral imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

La investigación y la acusación durante el debate estuvieron a cargo de la fiscal Georgina Díaz. Mientras que la sentencia fue dispuesta esta semana por el juez penal Santiago Banegas, en tribunal unipersonal.

La fiscal Díaz habló luego del veredicto y valoró que “el magistrado consideró que las pruebas producidas durante el juicio fueron contundentes para acreditar la atribución delictiva que realizamos”, desde el MPA.

Además, remarcó que el acusado recibió la pena que fue solicitada por la Fiscalía en los alegatos del juicio, por lo que sostuvo: "Estamos conformes con lo resuelto”.

Al hablar de los hechos que investigó y llevó a juicio, la funcionaria judicial detalló que “el condenado vulneró la integridad sexual de una integrante de su familia en la época en la que ella iba a la escuela primaria”; y que "actualmente, es mayor de edad”, dijo en relación a la víctima del caso.

Sobre el acusado, puntualizó: “El hombre de 43 años llevó a cabo su accionar delictivo en distintos domicilios, uno de las cuales era donde la niña residía junto con sus padres y hermanos, en jurisdicción de Alejandra (departamento San Javier)”. Y agregó: “A su vez, el agresor atentó contra la pequeña en un inmueble en el que él vivía en una localidad aledaña a Romang (también del departamento San Javier)”.

La fiscal del MPA sostuvo además que el sentenciado “solía amenazar a la víctima para evitar que hablara con otras personas sobre lo sucedido”, en relación a los delitos por los que fue juzgado, a partir de la investigación.

Díaz indicó además cómo se originó la causa: “Meses antes de cumplir 18 años, la propia víctima fue hasta una sede policial y radicó una denuncia en contra de Verón, quien era Jefe de la División de Control Policial de la zona norte de la provincia”.