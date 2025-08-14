Desde ayer, la escuela Normal 3 de San Telmo recuerda en sus paredes a las 13 alumnas detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar. En el acto del que participaron familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado, también estuvieron las Abuelas de Plaza de Mayo. "De ellas, seis estaban embarazadas y seguimos buscando a sus hijos o hijas ¡presentes ahora y siempre!", indicaron en sus redes sociales.

Ahora, los aires de la memoria rondarán permanentemente en la Escuela Superior Bernardino Rivadavia y recordarán a Nélida Beatriz Ardito, Lucrecia Mercedes Avellaneda Quintale, Guillermina Bayoni Piattini, Graciela Clarisa Monari Sagone Poyastro Teresita de Jesús Gaona Tileria Graciela Mónica Vazquez Capocasale, Patricia Dina Palacín María Cristian Lennie Zucarino Silvia Angélica Corazza Carreras de Sanchez, Blanca Edith Edelberg de Tarnopolsky, Dorita Falco, Amalia Moavro y María Elena Garasa.