El cadáver de una joven que se encontraba desaparecida en Córdoba fue hallado en el placard del departamento de un excomisario condenado por otro crimen. El hombre tenía prisión domiciliaria, pero hace poco fue llevado de vuelta a la cárcel. Ahora también quedó detenido su hermano, ambos sospechados por el femicidio.

Dos albañiles que reparaban el edificio de la calle Buenos Aires al 300 comenzaron a sentir un olor nauseabundo proveniente de la vivienda de Horacio Grasso, vecino del departamento 3°B, y los obreros dieron aviso a la Policía.

La Policía Científica realizó entonces un análisis de ADN y determinó que la identidad de la víctima es Milagros Micaela Bastos, una chica de 22 años que fue vista por última vez con vida en agosto de 2024, motivo por el que su familia radicó la denuncia en la Justicia.

La damnificada vivía en el barrio Bajo Pueyrredón, una zona golpeada por la delincuencia y se encontraba en situación de calle. En noviembre pasado, sus allegados difundieron una foto de su rostro en las redes sociales, mientras que el 5 de diciembre encabezaron una movilización para reclamar su aparición con vida.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba difundió un pedido de paradero en su sitio oficial y el caso tomó relevancia pública.

Su cuerpo fue descubierto este jueves en un ropero tapiado con maderas de la vivienda de Horacio Grasso, un expolicía sentenciado a 27 años de cárcel por el crimen de Facundo Novillo Cancinos en 2007. El hombre cumplía prisión domiciliaria y con tobillera electrónica, pero hace pocos días volvió al Complejo Penitenciario de Bouwer por no respetar la medida judicial. El cadáver estaba atado con un cable, envuelto en frazadas y en avanzado estado de putrefacción.

Grasso quedó acusado junto a su hermano Javier Grasso, dueño del departamento que contrató a los albañiles, como presuntos autores del crimen. La fiscal de Instrucción N°1 María Celeste Blanco interviene en la investigación y trata de corroborar la fecha de muerte de Milagros y las circunstancias.