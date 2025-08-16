El pianista Sergio Macchi presenta su espectáculo Divino Profano, un abordaje de canciones de Fito Páez, Charly García y Luis Spinetta desde el piano sólo instrumental. pianísticas para esas canciones”. (Hoy a las 21 en Petit Salón de Plataforma Lavardén, Mendoza y Sarmiento)
