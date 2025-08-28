Independiente volverá a jugar este viernes, luego de la batalla entre sus barrabravas y los de Universidad de Chile, cuando visite a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El conjunto de Avellaneda llega a este encuentro en un momento muy delicado, ya que tuvo un arranque de semestre verdaderamente para el olvido. Los dirigidos por Julio Vaccari quedaron eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina al caer 2-0 ante Belgrano de Córdoba, mientras que en lo que va del Torneo Clausura todavía no pudieron sumar de a tres.

Como si esto fuera poco, el Rojo aún espera por la decisión de la Conmebol por la batahola entre sus hinchas y los de la U de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que podría derivar incluso en la eliminación de ambos equipos.

Para este partido, Independiente no podrá contar con el defensor Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo, ya que fue expulsado en el partido ante Vélez. Su lugar en la cancha sería ocupado por Franco Paredes.

Instituto, por su parte, también tuvo un muy flojo arranque de torneo, ya que marcha 13° en el Grupo B con apenas cinco puntos. Al único rival que pudo derrotar hasta ahora fue a Gimnasia La Plata en la primera fecha.

Los dirigidos por Daniel Oldrá necesitan comenzar a sumar de a tres porque, en caso contrario, pueden complicarse en la tabla anual, donde ocupan el 24° lugar.

El encuentro está programado a las 21.15 (TV: TNT Sports), en el Estadio Juan Domingo Perón de la ciudad de Córdoba.

Un Guapo en el Parque Independencia

Tras la dolorosa derrota en el clásico rosarino, Newell's Old Boys recibirá desde las 19 (TV: TNT Sports) a Banfield en el estadio Marcelo Bielsa por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en otro duelo correspondiente al Grupo A.

El Rojinegro necesita reponerse rápidamente del duro golpe de haber perdido ante Central con un golazo de Angel Di María, por ahora está fuera de zona de clasificación a la siguiente fase y su rendimiento se estancó luego de un buen comienzo del ciclo de Cristian "Ogro" Fabbiani.

Enfrente, el Guapo viene haciendo una campaña sorprendente de la mano de Rubén Darío Insúa y ya está en zona de Copa Sudamericana.

El Taladro quiere revancha

Banfield recibirá a Tigre este viernes desde las 19 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Después de caer en su último partido en La Bombonera ante Boca, el Taladro de Pedro Troglio quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos.

De su lado, los dirigidos por Diego Dabove están momentáneamente fuera de los puestos de clasificación del Clausura, aunque siguen dentro de los equipos que se meterían en la próxima Copa Sudamericana.



