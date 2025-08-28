La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan inició este jueves un paro de 24 horas y realizó actividades “a puertas abiertas” con artistas y escritores que brindaron su apoyo a la institución, que consideraron un “orgullo nacional”.



La secretaria general de APyT y licenciada en nutrición infantil, Norma Lezana, manifestó que son “crueles e infames” las aseveraciones del Gobierno respecto al Garrahan.





“No hay un solo funcionario que, hasta el día de hoy, haya salido a defendernos. No puede ser que desde 2017 no tenemos informe del presupuesto. Hay 400 contratados que, en este momento, deberían haber pasado a planta permanente y continúan con contratos cada tres meses. Eso descuartiza los equipos de salud y si en el Hospital Garrahan no hay equipo, no se puede dar respuesta”, indicó, en declaraciones a Noticias Argentinas.

“El ataque al Hospital nos parece inconcebible cuando es un orgullo nacional”, añadió Lezana.

En la misma línea, manifestó que “hay abandono” por parte del Consejo de Administración y de la Dirección Médica sobre lo que está ocurriendo en la práctica “con los niños, niñas y adolescentes que tienen enfermedades complejas” y que necesitan “precisión en el diagnóstico, atención urgente”.





“Hay un equipo de salud que ha hecho historia en estos 38 años y que necesita seguir trabajando de manera compacta. En este momento, en todos lados falta gente”, añadió.

Por otra parte, los escritores que participaron este jueves en una de las actividades manifestaron que la “lucha” que está dando el Garrahan “se está transformando en una épica y un modelo”.

Gerardo Romano, Pablo Echarri, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez estuvieron entre los presentes. Romano lamentó que haya un gobierno "que pone en riesgo lo más sagrado que tenemos, que es la vida". Además criticó "el caradurismo" por las represiones de los miércoles y las denuncias de corrupción. Echarri afirmó que "es un hospital modelo en América Latina" y consideró que "la pelea del Garrahan es nuestra pelea", además de afirmar que desde la Casa Rosada se "ejerce la corrupción a diestra y siniestra".







“Venimos de un paso importantísimo porque se aprobó la Ley de Emergencia Pediátrica, pero la lucha no termina acá porque si el Presidente (Javier Milei) veta la ley, nos vamos a movilizar desde Jujuy a Tierra del Fuego porque no vamos a aceptar una medida autoritaria”, concluyó Lezana.