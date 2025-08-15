Una mujer fue asesinada delante de su hijo durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Por el hecho hay un detenido, mientras que otros dos delincuentes se encuentran prófugos.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando Rita Mabel Suárez estaba a bordo de su camioneta junto con su hijo, de 15 años. En el cruce de las calles Miro y Florio estacionaron el vehículo mientras esperaban que su otra hija saliera de una clase. En ese momento, tres delincuentes los abordaron para robarles.

Al parecer la mujer tardó en reacionar y uno de los asaltantes sacó un arma y le disparó en el hombro izquierdo a la mujer, luego de lo que los asaltantes escaparon. Suárez, de 47 años, fue trasladada a la clínica Cruz Celeste donde falleció.

Tras realizar la denuncia, los investigadores relevaron las imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales y establecieron que los delincuentes ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras de donde sucedió el asalto.

Uno de ellos compró una botella de agua mineral y la pagó con una aplicación a nombre de un adolescente de 17 años. Así se supo que tenía domicilio en Rafael Castillo y se hizo de un allanamiento de urgencia en su vivienda, pero no lo hallaron.

También se pudo comprobar que los tres ladrones, luego de salir del supermercado, se tomaron un remis en una agencia cercana, por lo que las autoridades se entrevistaron con el chofer del auto Fiat Siena, quien confirmó que trasladó a los acusados hasta la calle Beasley al 1284, en Rafael Castillo.

El conductor destacó que uno de los jóvenes pagó el viaje con una billetera virtual a nombre de Alex Uriel Muñoz, de 19 años, de quien tras obtener imagen de RENAPER, el sujeto lo reconoció como uno de los que estaban a bordo del auto.

Al identificarlo como uno de los autores del robo y crimen, se hizo un procedimiento de urgencia en su domicilio, donde fue capturado. También se pudo identificar a otro menor de edad que participó en el hecho, pero se encuetra prófugo.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas. La misma fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa.