No es la primera vez que la actriz Julieta Zylberberg pone en escena un unipersonal; un formato en donde se aprecia la entrega de la artista de una manera especial. En el caso de Prima Facie, la elección de obra implica una declaración de principios. Escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller, Prima Facie pone en escena a una abogada dedicada a defender a acusados de delitos sexuales. Su éxito es el que guía el camino profesional, y nada la problematiza; hasta que sucede algo. Con adaptación y dirección de Andrea Garrote, Prima Facie se presenta hoy a las 21 en Teatro Lavardén (Sarmiento y Mendoza), en el marco de una gira nacional e internacional. “Hicimos todo el año pasado, y continuamos; la obra está hermosísima y me entusiasma poder llevarla a Rosario”, comenta Julieta Zylberberg a Rosario/12.

Prima Facie se estrenó en 2019 en Sidney, y su repercusión la llevó rápidamente al West End londinense, Nueva York y Madrid. Las distintas versiones se replicaron. En Sudamérica, tuvo su estreno en Chile, con Camila Hirane, bajo la dirección de Daniel Veronese; en Brasil, con Débora Falabella; y en Colombia, con Cristina Umaña. “Prima Facie es contundente en sí misma, cuando la leí me conmovió muchísimo. Es una realidad en la cual estamos todas las personas absolutamente inmersas, todas las mujeres, porque es un tema lastimosamente general para todas. La obra es australiana y se hace en todo el mundo, con muy poca adaptación, lo que habla de una problemática que, evidentemente, es transversal. Es un tema muy duro, y al hacerlo en teatro, se puede lograr la aceptación y la comunión que se arma con el público, algo realmente hermoso y necesario en este momento”, continúa la actriz.

-¿Cómo fue el trabajo con Andrea Garrote?

-El trabajo fue bárbaro, hermosísimo, resolvimos todo muy rápido porque nos entendimos muy rápido. Yo estaba recién parida, así que fue cortito y al pie, muy intenso.

-¿Y cómo te resultó ponerte en la piel de este personaje?

-Actuar es colocarse en lugares incómodos, creo. Está buenísimo y es necesario para que suceda el hecho teatral. Y este personaje, de alguna manera, ya está en la obra. La obra está tan bien escrita, que te va llevando incluso en la mutación que el personaje sufre. Hacia el principio, esta abogada que defiende a abusadores está colocada en un lugar y en una perspectiva, pero en un momento es ella quien sufre un abuso, y a partir de ahí, su mundo y su visión del mundo cambian. Se ve una transformación muy grande en el personaje, pero la verdad es que la obra está tan bien escrita, que es el mismo texto el que te va llevando.

-No es tu primer unipersonal, ¿por qué elegir este formato?

-Porque son trabajos interesantes, la verdad es que, en las dos oportunidades, tanto en La fiebre como en este caso, se trata de obras que me convocan, artísticamente e ideológicamente; así como también el querer trabajar con sus directoras, en La fiebre con Mariana Chaud y en Prima Facie con Andrea Garrote. Es siempre una experiencia hermosa hacer un unipersonal.

-Por estos días que estamos viviendo, bien puede decirse que la obra toca un nervio sensible en nuestra sociedad.

-Es un tema que está a flor de piel, y en este momento en Argentina aún más, al estar tan vapuleado todo lo que es género y todas las políticas de género, totalmente desfinanciadas. Pareciera haber un retorno de discursos bastante horribles ante estas temáticas, que son importantes. Amo hacer la obra, porque es una declaración de principios y porque tiene una función social que me encanta poder tener.