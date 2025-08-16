"Junto a las obras del Tricentenario, la ciudad, y sobre todo el sur, recupere lo que merece después de muchos años de postergación", dijo el intendente Pablo Javkin al participar de la licitación de la reconstrucción de un bulevard histórico: Seguí entre San Martín y Oroño.

El acto de apertura de ofertas económicas se realizó en el Polideportivo 9 de Julio (Dorrego 3339) la Municipalidad de Rosario. El proyecto, destinado al mejoramiento y puesta en valor de esta avenida histórica y conectora de la zona sur de la ciudad, plantea la reconstrucción de la calzada en hormigón, conservando el ancho actual, con doble sentido de circulación y todas las obras complementarias. La intervención integral, que también involucra la renovación del cantero central, se inscribe dentro las 60 obras de fuerte impacto urbano en el sur de la ciudad que está realizando el municipio en conjunto con la Provincia.

"Vamos a reconstruir Seguí desde San Martin a Oroño, tanto la calzada como también el cantero central, que siempre estuvo pensado como lugar de esparcimiento y que frente al deterioro que presenta no se está aprovechando por los vecinos. Queremos unirlo a la obra de la plaza Saavedra que el barrio ha recuperado, si pasan en cualquier momento hay gente disfrutando el espacio, y es lo que queremos que pase en los canteros de la avenida", expresó el intendente en el marco de la apertura de sobres que convocó a vecinos, vecinas, representantes de organizaciones barriales y empresarios.

Luego de repasar las casi 60 obras destinadas al sur de Rosario, entre las que destacan la cascada del Saladillo y el Hospital Regional Sur, Javkin remarcó: "El Acuerdo Rosario no es una cuestión electoral y la prueba es que seguimos acá, pero lo que sí pensamos es que junto a las obras del Tricentenario, la ciudad y sobre todo el sur, recupere lo que merece después de muchos años de postergación. En los últimos años las obras estuvieron principalmente destinadas a otras zonas de la ciudad y hoy vuelven a pleno al distrito Sur".

Se presentaron ocho ofertas: Conylog S.R.L /de Rosario servicios SRL - UT $7.289.556.688,23-Brajkovic SAI $7.421.089.832,56-Del Sol Constructora S.A /Laromet S.A - UT$7.594.999.849,21 -Constructora Beton S.R.L$ 7.085.408.343,09-Rovial S.A$ 8.579.648.252,32 -Electro constructora S.R.L$ 7.977.486.267,72 -Obring S.A /Edeca$ 6.998.999.669,15-Rava S.A De construcciones$7.308.107.165,64.