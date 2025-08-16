Newell’s ya piensa en el clásico del próximo sábado en el Gigante. Porque Cristian Fabbiani presenta mañana un equipo alternativo para visitar a las 14 a Defensa y Justicia, y así habrá lugar para el regreso de Saúl Salcedo, entre otros, y el debut de Gaspar Iñiguez en el mediocampo.

Fabián Noguera es el único jugador que participó el pasado miércoles del partido con Atlético Tucumán por Copa Argentina que jugará mañana en Florencio Varela. En su caso lo hace porque ante los tucumanos debutó con la rojinegra y mañana sumará su segundo partido con la intención de tomar ritmo de competencia para tener chances de jugar el clásico ante los canayas. El resto de los jugadores que lograron el pase a cuartos de final del torneo federal serán preservados y no formarán parte del compromiso de mañana a las 14 en Buenos Aires.

Con esta decisión Fabbiani le dará la oportunidad de jugar a todos los suplentes y a la mayoría de los jugadores del plantel que aún no tuvieron participación en el presente torneo Clausura. El once probable para jugar en Florencio Varela es con Barlasina; Mosquera, Salcedo, Noguera, Sosa, Tabares; Fernández Figueira, Iñiguez; Acuña, Chiaverano, Orozco. Juan Manuel García jugó algunos minutos en Salta pero terminó el partido con una dolencia en el tobillo derecho que no lo tiene disponible para el técnico.