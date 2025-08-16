Con una formación muy ofensiva, Central recibe esta tarde Deportivo Riestra para asumir la obligación de volver al triunfo. Ariel Holan se inclina por jugar con dos delanteros y le hace lugar a Enzo Copetti, aunque prescinde de Facundo Mallo. En el banco, en cambio, reaparecen Santiago López y Agustín Módica.

Facundo Mallo no está en plenitud física y hoy no jugará. En su lugar ingresará Juan Cruz Komar. Federico Navarro tampoco entrenó al mismo ritmo de sus compañeros y no tendrá chances de reaparecer.

De todos modos el entrenador está resuelto a incluir una variante táctica con la aparición de Enzo Copetti en reemplazo de Tomás O’Connor, respecto a la alineación que viene de igualar con Atlético Tucumán. Es decir, un Central con clara prioridad al juego ofensivo mostrará en cancha a dos volantes de ataque como Malcorra y Di María, junto a tres delanteros, con Campaz acompañando a Veliz y Copetti. Una apuesta arriesgada pero que responde a la necesidad del equipo a construir una victoria convincente previo al juego con Newell’s.

Las novedades en el banco de suplentes canaya estarán con las apariciones de López y Módica, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y vuelven a quedar disponibles para el entrenador.

Deportivo Riestra perdió la solidez del torneo pasado y luce vulnerable cada vez que salió de su cancha, con derrotas en San Juan ante San Martín y la última en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia. Aunque de local ganó sus dos partidos y así aparece en la tabla con seis puntos, los mismos que acumula el canaya.

Para socios de Central aún quedan disponibles lugares en la popular norte y plateas de Cordiviola a 40 mil pesos.

Central: Broun; Enzo Giménez, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, Malcorra, Campaz; Copetti y Veliz. DT: Ariel Holan.

Deportivo Riestra: Arce; Paz, Randazzo, Caro Torres, Sansotre; Gallo, Monje, Ramírez; Landriel, Díaz, Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Central

Hora: 18.30

TV: TNT Sports