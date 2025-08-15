La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó controles a exportaciones aéreas para agilizar trámites. El organismo introdujo modificaciones al régimen aduanero vigente, eliminando el requisito del cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea. “La medida busca simplificar ciertos controles previos y elimina obstáculos innecesarios, en particular para el sector agroindustrial y los envíos en consignación”, justificó la agencia. Anteriormente existían autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros. Ahora dejarán de aplicarse, en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Economía. Respecto de la liquidación de beneficios, será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertos requisitos operativos y documentales (tales como ser exportador habilitado y sin embargos, presentación de factura comercial).
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.