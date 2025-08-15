La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó controles a exportaciones aéreas para agilizar trámites. El organismo introdujo modificaciones al régimen aduanero vigente, eliminando el requisito del cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea. “La medida busca simplificar ciertos controles previos y elimina obstáculos innecesarios, en particular para el sector agroindustrial y los envíos en consignación”, justificó la agencia. Anteriormente existían autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros. Ahora dejarán de aplicarse, en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Economía. Respecto de la liquidación de beneficios, será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertos requisitos operativos y documentales (tales como ser exportador habilitado y sin embargos, presentación de factura comercial).