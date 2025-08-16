Una Play Station 5, un TV 50 pulgadas, juegos, regalos, impresora, estufas, ventiladores; kits escolares, ropa y juguetes. Eso fue lo recibió el hospital de Niños Zona Norte de Rosario como donación del gobierno provincial, que se compraron con el dinero obtenido de las subastas públicas a narcos. "Santa Fe se animó a algo histórico, a rematarles las propiedades y secuestrar bienes que deben volver a la sociedad, en acciones comunitarias como estas”, se entusiasmó la vicegobernadora Gisela Scaglia.