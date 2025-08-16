Además de ser presidente, economista ("experto en crecimiento con o sin dinero"), doctor (de acuerdo al título que le confirió Eseade en 2022) y galardonado con premios como la medalla del Club Bolsonaro, Javier Milei sumó a sus habilidades la crítica cinematográfica.

"Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke" se titula el texto que el Presidente compartió en su cuenta de X (quizás apurado ante la posibilidad de que esa vía de comunicación sea cerrada por la demanda del menor Ian Moche, otra de las batallas libradas por el jefe de Estado), y en el que traza el elogio del film de Mariano Cohn y Gastón Duprat que protagoniza Guillermo Francella.

"La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)", arranca el texto sobre el film, que en 16 viñetas protagonizadas por el actor pretende describir la idiosincracia argentina.

El film ha recogido críticas adversas (a Cohn y Duprat los precede su fama como realizadores considerados políticamente incorrectos; y Francella no ha destacado por solidarizarse con la lucha del sector audiovisual ante el ajuste mileísta) y Milei, que tuvo tiempo de ver el film dos veces (en Olivos con un grupo de diputados y en la Casa de Gobierno con su gabinete), salió en su defensa.

Agrega en su reseña: "A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".

A juicio del presidente-economista-crítico, "les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos".

Tras cerrar con el consabido "VLLC!", agregó una postdata: "No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura..."

En la cuenta de X, Milei (que parece haber opinado no como presidente sino como crítico de cine, de acuerdo a su lógica en el caso Libra) compartió las opiniones favorables de Javier Lanari, número dos de Manuel Adorni en la vocería presidencial; la diputada Juliana Santillán, para quien "la crítica a las ideas progre que hace la película funcionó como un principio de revelación"; y el empresario Marcos Galperín, que amenazó con ver tres veces el film este sábado.

