En la previa al fin de semana largo por el feriado, durante la madrugada del viernes 15 de agosto, el Gobierno bonaerense informó que "el Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús fue víctima de un grave acto de vandalismo que comprometió el funcionamiento de áreas sensibles del establecimiento".

Según precisó el Ministerio de Salud provincial a través de un comunicado, el equipo de la guardia médica nocturna advirtió que el Hospital presentaba situaciones anómalas, y cuando recorrió las instalaciones, detectó que "las cañerías de desagote del segundo piso habían sido vandalizadas".

Las canillas del sector del segundo piso fueron abiertas, y sin posibilidad de drenaje, "se filtraba al primer piso y planta baja del hospital", precisó la cartera sanitaria bonaernese.

En este marco, como "consecuencia de este atentado", las autoridades del hospital advirtieron que la atención sanitaria, la internación y el equipamiento médico recientemente instalado se vieron "seriamente afectados". "Esto obligó a suspender el uso de espacios clave para la atención de pacientes durante el fin de semana largo", puntualizó Salud.

"Desde el Ministerio de Salud provincial se iniciaron inmediatamente las acciones necesarias para restablecer el funcionamiento pleno del hospital y se dio intervención a las autoridades correspondientes para que se investigue el hecho y se identifique a los responsables", precisaron.

Para identificar a los vándalos e iniciar acciones legales, "se analizará las cámaras de vigilancia internas. "Atacar la infraestructura sanitaria es un acto de extrema gravedad: se pone en riesgo un servicio esencial, responsable de salvar vidas y cuidar a una vasta población día tras día".

Por último, desde el Ministerio de Salud bonaerense destacaron la relevancia regional del Hospital: "El Hospital Evita de Lanús es un establecimiento estratégico dentro de la red pública de salud bonaerense, con un rol central en la atención de la región sur del conurbano. Este tipo de acciones no solo atentan contra una institución, sino que vulneran derechos fundamentales de la comunidad".

El Hospital Evita fue inaugurado el 30 de agosto de 1952 por el presidente Juan Domingo Perón --apenas 35 días después del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, quien había seguido de cerca su construcción--. El edificio fue diseñado por el ministro de Salud Ramón Carrillo como uno de los centros sanitarios más modernos de su época. Es “gemelo” del Presidente Perón de Avellaneda y del Eva Perón de San Martín. Con cinco plantas, equipamiento de última generación y detalles de confort inusuales para la época, fue pionero en neonatología y en prácticas médicas como la primera biopsia renal por punción en el país.