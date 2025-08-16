Luego de que el oficialismo diera a conocer la foto con la frase "kirchnerismo, nunca más", la legisladora porteña y nieta restituida Victoria Montenegro dijo que desde el gobierno buscan banalizar el significado de la frase que cimentó el consenso democrático en Argentina.

"Y también para anular una política que, seguramente, con errores y aciertos, nos permitió hacer justicia sobre aquella historia, pero también pensar en la reconstrucción de la Argentina desde una perspectiva de derechos humanos mucho más amplia", agregó Montenegro, este sábado, en diálogo con la 750.



La amplitud de esa construcción política respecto de los derechos humanos abarcó también, según profundizó la diputada, a formas de pensar la política pública en relación con los derechos de las mujeres, diversidades, personas con discapacidad, infancias y adultos mayores.

"Entonces, cuando dicen Nunca más incitan a la violencia y, en realidad, lo que quieren es un Nunca más a la conciencia de los derechos en el pueblo", analizó Montenegro en En el ojo de tormenta.



En esa línea, la militante de derechos humanos cuestionó duramente el rol del Poder Judicial en estos casi dos años del gobierno de Javier Milei y la pasividad de los jueces frente a las decisiones del Presidente.



"Cercena derechos, se jacta de no cumplir con sus responsabilidades y ataca abiertamente a todo aquel que le plantea que trabaje para lo cual fue electo, pisotea la Constitución todos los días, tiene una ministra temeraria como Patricia Bullrich y hay un poder del Estado que está ausente", enumeró Montenegro.

Y continuó: "Y si está presente es solo para llevar adelante persecuciones políticas como la que padece la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Parte de lo que hay que pensar para resconstruir la Argentina cuando esta pesadilla termine, es que la Justicia tiene que cambiar.

No sólo en la Justicia reparó la legisladora porteña del Frente de Todos, sino también en la reconstrucción, junto a otras fuerzas políticas, "de consensos mínimos" que, hasta ahora, parecían saldados como el reclamo por los 30.000 desaparecidos o el derecho a la vida de las personas con discapacidad. "Parece mentira, pero hasta hace un tiempo todos estábamos de acuerdo", concluyó.