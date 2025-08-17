Edición tras edición, Bafici Rosario logró una fisonomía propia, que ya es marca ritual en la agenda cinéfila de la ciudad. Del 21 al 24 de agosto, la 21ª edición de BAFICI Itinerante en Rosario reunirá películas premiadas y conversatorios en cuatro salas, alrededor de algunas de las más destacadas producciones que formaron parte del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Con organización de Calanda Producciones, la realización de Bafici Rosario será también oportunidad para discutir la problemática cinematográfica desde la realidad regional, tal como obliga la ausencia de una ley de cine. “En el peor contexto del cine en el país, nosotros hemos logrado una muestra del Bafici en Rosario; contando, como siempre, con el apoyo de Bafici Buenos Aires, que han hecho todo lo posible por conectarnos y conseguir las autorizaciones de muchas películas importantes”, comenta el realizador y organizador Rubén Plataneo.

“Habrá títulos de Sudáfrica, Grecia, Estados Unidos, Noruega, Rusia, Georgia, España, Paraguay, cuya película -Bajo las banderas, el sol; de Juanjo Pereira- fue la ganadora del festival. Tendremos un foco dedicado a Ion de Sosa, uno de los cineastas contemporáneos más rupturistas y novedosos del cine español y europeo, así como las dos obras del francés Guillaume Brac, un director actual e innovador, de quien prácticamente no ha llegado nada a las salas comerciales. Por un lado, está la cuestión del armado de la programación, que ha sido de lo mejor, a pesar de la situación tan negativa en el contexto nacional. Y por otro, hemos hecho todo lo posible, a pesar de contar con poco apoyo institucional, para contar con una docena de invitados. En cuatro días vamos a tener cuatro salas simultáneas, con 40 títulos entre largos y cortos. Cuatro días intensos, de lo que nosotros llamamos la fiesta del cine independiente”, continúa Plataneo.

Y agrega: “Como se confirma también ahora, otro aspecto que caracteriza al Bafici en Rosario es el contacto de las películas con los públicos y de los realizadores con las audiencias. Va a ser algo muy rico porque vienen muchos directores, productores, guionistas, actores, entrando en conversación con el público en las presentaciones y charlas posteriores. Es un festival de películas con un ritmo intenso, habrá que elegir entre una sala y otra, y son todos títulos buenos. Es también un gran impulso para contraponernos a la mala onda anticultural que tienen actualmente los gobiernos, tanto nacional como provincial, con este clima desastroso que impuso el gobierno de Milei a nivel cultural y con el desfinanciamiento del INCAA, cuyo capital acumulado durante décadas fue inmovilizado. Hemos logrado componer una grilla de materiales en donde se combinan un corto con un largometraje, la mayor parte premiados; cada público se va a encontrar con sorpresas interesantes, hay mucha diversidad de material”.

La programación completa puede consultarse en redes (@baficirosario), y estará repartida en cuatro salas: El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120), Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027), Auditorio de la Asociación Médica (España 401), y Sala del Colegio de Arquitectura y Urbanismo (Belgrano 646). La función apertura será el jueves a las 18 en Cine El Cairo, con las proyecciones de UPA 4. Una primavera en Atenas (2025), de Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker (Toker y Garateguy estarán presentes para dialogar con el público); y a continuación, a las 20.30, podrá verse en fílmico (35 mm) Tres veces Ana, la emblemática película dirigida por David José Kohon en 1961.

Así como en la función apertura de Buenos Aires, también aquí será UPA 4 la protagonista estelar; un film donde el trío que integran Garateguy, Toker y Giralt, persiste en la peripecia de hacer cine -en este caso, un musical sobre Medea-, aun cuando el nuevo gobierno de ultraderecha que rige los destinos del país, corte el apoyo a las artes. La coincidencia entre argumento y realidad es palpable. “La película la filmamos en abril de 2024; o sea, con la noticia muy fresca de que había ganado Milei. Apenas asume, nosotros decidimos que íbamos a hacer una nueva UPA. Porque, así como en las anteriores, sentimos que hay momentos que son muy necesarios, muy vibrantes y urgentes; y esta era la primera vez que el contexto sociopolítico y artístico en la Argentina nos pedía un comentario al respecto. Si bien UPA siempre habló del contexto del mundo cinematográfico, esta vez era una sensación de urgencia, de tener que hablar y responder a eso. Ya se veía lo que iba a venir, es decir, el ataque a nuestra comunidad, a las minorías, a las disidencias. Nosotros, como trío, como grupo conformado por dos mujeres y un hombre gay, no podíamos no comentar eso, y responder con una película al ataque que estábamos recibiendo”, explica Tamae Garateguy a Rosario/12.

-A raíz del contexto, el BAFICI mismo parece que adquirió otra fisonomía.

Tamae Garateguy: -Se transformó en uno de los lugares de la comunidad cinematográfica de resistencia; siendo un lugar de lo nuevo, de lo joven, está bueno que ahora se haya transformado en eso. Ahora el Bafici Rosario nos programa, y calculo que también porque hay ganas de debatir, de hablar sobre esta temática y de una manera muy vivaz, pero a través de una comedia, del humor. Creo que el Bafici, con su llegada y popularidad, se ha transformado en el bastión de resistencia. Cuando hicimos la película, no nos imaginábamos que esto iba a ser tan desolador, pero queríamos, justamente, no victimizarnos y salir a contestar con una película que tuviera energía, humor, y que fuera autocrítica con nosotros mismos, como siempre son las UPA: ácidas y poco condescendientes. De lo primero que nos reímos es de nosotros mismos, a veces de nuestra frivolidad y de todos los tics que podemos llegar a tener las personas que hacemos cine. Nos reímos de todo, y eso es UPA.

-Si se quiere, la saga terminó siendo una crónica un tanto involuntaria.

-¡Totalmente! Y eso se armó a pura voluntad, siempre de manera independiente y filmando con los recursos más mínimos; empezamos con una Mini DV y ahora con celulares, manteniendo la impronta, pero bueno, sucedió eso, que la saga UPA de repente sea una crónica de la Argentina de los últimos 20 años (risas). Inesperado, insólito, la saga que nadie necesitaba.