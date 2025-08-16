Un ex agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de 57 años fue encontrado sin vida dentro de su camioneta en la madrugada de este sábado, en el centro de la ciudad de La Plata. La investigación del caso quedó a cargo de la UFI Nº5, liderada por el fiscal Juan Ignacio Mennucci, bajo la caratula de suicidio.

Un vecino llamó al 911 al observar un cuerpo con un disparo en la cabeza dentro de una Ford Ecosport azul estacionada en plena vía pública en la calle 3, entre 61 y 62, en el barrio El Mondongo. Alertados por la situación, los primeros en llegar fueron los oficiales del Comando de Patrullas y de la Comisaría Novena de La Plata, quienes constataron el fallecimiento de su ex colega.

La víctima fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, un policía retirado cuyo domicilio estaba ubicado en la calle 525, entre 5 y 6, en el barrio de Tolosa y que trabajaba como remisero. Los policías lo hallaron en el asiento del conductor del vehículo del que era propietario, con la cabeza hacia adelante y ya sin signos vitales. Tenía una herida cerca del ojo derecho y otra en la nuca.

El presunto suicidio

Dentro del vehículo, entre los asientos delanteros, había un revólver plateado debajo de la mano derecha del ex policía, reforzando la hipótesis de que el ex agente de la PFA se habría suicidado. En el auto también estaba el casquillo del disparo.

Según fuentes policiales, Marchioni "había desaparecido ayer de su vivienda, andaba con problemas psiquiátricos y todo aparenta que fue un suicidio". Además, los policías que trabajaron en la zona destacaron que “no había nada forzado ni faltaban objetos de valor”, tendiendo a descartar un homicidio en intento de robo.

El lugar quedó resguardado por los efectivos de seguridad hasta la llegada de la Policía Científica que realizará las pericias correspondientes. Luego del procedimiento, la UFI Nº5 decidió que el cuerpo de Marchioni sea trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.