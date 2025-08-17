Vélez alcanzó momentáneamente el liderazgo de la Zona B y profundizó el mal momento de Independiente, al imponerse por 2 a 1 en un encuentro por la quinta fecha del Torneo Clausura, jugado este sábado en Liniers. El equipo local logró imponerse gracias a su efectividad desde los doce pasos y a pesar de los intentos del “Rojo”, que jugó más de una hora con diez hombres y continúa sin conocer la victoria en el campeonato.







Todos los goles fueron de penal: Dilan Godoy adelantó a Vélez a los 35 minutos de la primera parte, mientras que Felipe Loyola marcó el empate parcial de Independiente, sobre los 30 del complemento. Sin embargo, Brian Romero le dio el triunfo a Vélez al marcar sobre los 38.



El primer tiempo se desarrolló con paridad hasta la media hora, cuando una jugada cambió el rumbo del encuentro: Kevin Lomónaco cometió un grosero error en salida, se trastabilló y tocó la pelota con la mano dentro del área. Leandro Rey Hilfer sancionó penal y expulsó al defensor, dejando a Independiente con diez jugadores. Godoy se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para Vélez.

Antes del descanso, Rodrigo Rey evitó una mayor diferencia con una gran tapada ante Imanol Machuca. Pero en el complemento, Independiente intentó reaccionar con los cambios de Julio Vaccari y consiguió el empate a los 30 minutos: tras la revisión del VAR, se sancionó un penal por falta de Quirós sobre Galdames, que Felipe Loyola transformó en gol.

Sin embargo, la alegría le duró poco al visitante, ya que a los 38 minutos otro penal, esta vez por una infracción de De Irastorza sobre Romero, le permitió al propio delantero sellar el 2-1 para Vélez. El tramo final estuvo marcado por la tensión, con amonestados en ambos equipos y la expulsión del técnico Guillermo Barros Schelotto, pero sin modificaciones en el marcador.

Con este triunfo, Vélez sumó tres puntos vitales en su lucha en el Clausura donde alcanzó a River en la cima que tiene un partido menos y llega con buen ánimo para la vuelta de la Copa Libertadores.

Por su parte, Independiente sigue hundido en una racha sin victorias que golpea aún más tras sus eliminaciones en la Copa Argentina y la derrota en la ida de la Copa Sudamericana.











