Este aumento es paupérrimo y otorgado sin negociación ni paritarias por el Gobierno de Milei, que quiere exterminar la Universidad Pública. Recordemos que el aumento otorgado es de 7,5% para los trabajadores universitarios, fraccionado en seis etapas entre junio y noviembre de 2025, más una suma fija excepcional de $25.000 por cargo para el sector nodocente.

Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacional (FATUN) hemos señalado que el gobierno miente al afirmar que hubo una recuperación salarial en nuestro sector. Desde diciembre de 2023, todos los incrementos han sido inferiores a la inflación, provocando un deterioro sostenido del poder adquisitivo.

FATUN mantiene su propuesta centrada en dos ejes: Convertir la garantía salarial en un adicional remunerativo e igualar el adicional por grado para todas las categorías.

El plazo fijado para obtener una respuesta es de 15 días. APUR continuará informando sobre el avance de estas negociaciones y convoca a las compañeras y compañeros nodocentes a mantenerse unidos y atentos en defensa de nuestros derechos.

Miguel Roldán

Secretario General de APUR