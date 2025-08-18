Cuatro obreros murieron ayer domingo en un edificio en construcción de la ciudad de San Lorenzo cuando un montacargas que los trasladaba se desplomó desde un noveno piso. Un quinto trabajador que tambén iba con las víctimas se encuentra en grave estado.

Según fuentes policiales, el hecho se produjo en San Lorenzo, cerca del mediodía, en un edificio en construcción ubicado en San Carlos al 1000, entre San Juan y Rivadavia, cuando un montacargas se desplomó desde un noveno piso.

De acuerdo a información que publicó el sitio SL24, el elevador tenía capacidad para cuatro personas, pero al momento del siniestro transportaba a cinco trabajadores. Todos habían llegado recientemente desde Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo. La sobrecarga sería uno de los factores que podría haber provocado la caída según publicó el medio regional.

Bomberos Zapadores, personal del Sies y efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar, aseguraron la zona y asistieron al sobreviviente que fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con heridas de gravedad.

"La muerte de cuatro trabajadores procedentes de Villa Ocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo, reafirma la desprotección de los verdaderos generadores de la riqueza que son los obreros", recordó el diputado provincial Carlos del Frade.

Y agregó: "El último registro de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, primer trimestre de 2025, marca que en la provincia de Santa Fe se produjeron 10.252 accidentes laborales, siete de ellos mortales. Aquella cifra representa 114 accidentes laborales diarios, 5 por hora y uno cada doce minutos. La adhesión a la ley de ART terminó produciendo más inseguridad laboral y más impunidad patronal. Por otro lado es muy difícil encontrar otro caso con cuatro vidas perdidas en medio de una actividad laboral en los últimos veinte años en la provincia de Santa Fe".