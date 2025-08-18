La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo el país de "Ozempíc Semaglutida" en comprimidos, una falsificación de un reconocido medicamento para tratar la diabetes.

La medida se dio a conocer a través de la disposición 5842de la Anmat, publicada en el Boletín Oficial. Allí se informó que la decisión alcanza al siguiente producto:

“Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”.



Según se indicó en la norma, la acción surge a raíz de una denuncia de la firma Novo Nordisk Pharma Argentina SA sobre la venta en redes sociales de un medicamento oral falsificado que imita su producto original inyectable Ozempic, para tratar la diabetes.

La compañía afirmó que no existe a nivel mundial el producto “Ozempic" de administración por vía oral, comprimidos o cápsulas y que el producto en "Ozempíc" en pastillas exhibido es falsificado.

En este sentido, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) explicó que el verdadero Ozempic es de venta en condición bajo receta y que se comercializa en un estuche que contiene un vial, con una etiqueta de trazabilidad.

Semanas atrás el organismo había emitido una alerta sobre unidades falsificadas de "Ozempic" y publicó imágenes del medicamento real y de su imitación:







La ANMAT advierte que ni Pharma Argentina S.A. ni MD Pharma -los laboratorios indicados en el envase del medicamento y en redes sociales como elaboradores del producto- tienen registro de habilitación, confirmando la ilegitimidad y peligrosidad del producto.



Por este motivo, a fin de "proteger la salud" de sus eventuales consumidores, la Anmat prohibió el "uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis, presentación y lote que se identifique como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”.





