En el marco de un nuevo aniversario del Movimiento Hip Hop, el grupo Aka Funkers trabajó durante meses en la organización de un evento que quedará marcado como el gran acontecimiento del año. La convocatoria reunió a bailarines de distintas provincias y de países vecinos como Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Entre tantos nombres, dos brillaban con fuerza propia: Kid Boogie y Zuce Morales. Estos artistas son reconocidos mundialmente por su trayectoria en la competencia, su labor como jurados y su rol como formadores de nuevas generaciones.

Ambos llegaron a Buenos Aires para sumarse a la fiesta y compartir sus conocimientos en clases intensivas, pero también se dieron un espacio para conversar con Negrx. Kid Boogie recordó que sus primeros pasos fueron con el Popping, en las calles de Pasadena, California, donde llegó siendo niño tras emigrar con su familia desde Michoacán, México. Zuce, por su parte, evocó sus recuerdos escolares en los que, desde muy chica, la danza se volvía protagonista en cada festival y el público ya celebraba su presencia.

Ustedes hacen mucho énfasis en el origen afrodescendiente y latino de estos estilos. ¿Cuál es la importancia de la identidad en el baile?

Kid Boogie: Yo sé que este baile que hago nació de la comunidad afrodescendiente. Los latinos y los afrodescendientes estábamos en los mismos barrios, vivíamos juntos. Somos vecinos, amigos. Entonces, lo que ellos hacían, nosotros hacíamos. Pero vino de ellos. Y en mi caso, esta es la razón por la que amo a Pop N Taco. Cuando él empezó a bailar solo había afroestadounidenses. Cuando Taco se sumó cambió la mentalidad. La primera vez que lo vieron dijeron “ese chico mexicano es bueno”. Él rompió barreras, nos puso también a los latinos en lo alto. Y por eso yo continúo su legado. Para mí esa es la conexión con este baile. Todos mis maestros, los Electric Boogaloos, son afrodescendientes. Pero Taco es mexicano, es como yo, yo me ví representado en él.

Zuce: Para mí la importancia en la identidad es similar. Por un lado la mexicanidad, nacer en México, crecer en México, ser una inmigrante en Estados Unidos y por otro lado aprender de gente como Kid. Creo que ese orgullo de ser mexicana creció más cuando empecé a ver a gente como Kid, también Boogie Frantick… gente que está orgullosa de sus raíces, que no tratan de imitar a nadie y que tratan de apoyar a las siguientes generaciones. De hecho mi apodo en el Popping es Lady Mysterious y me lo dio Kid, mi maestro, que viene de todo el legado de Pop N Taco, que era parte de los Mysterious Poppers. Pop ‘N Taco era chicano, descendiente de mexicanos. Él le enseñó a mi maestro, que es mexicano, y ahora mi maestro me está enseñando a mí, que soy mexicana. Para mí es representar con acciones el tipo de gente que somos los latinos, gente muy cálida y muy abierta.

Antes este tipo de estilos de baile eran marginados pero, con el tiempo, la industria los fue buscando para comercializarlos. ¿Cómo ven la situación en la actualidad?

Kid Boogie: La industria siempre estuvo. Pop N Taco y Popin' Pete hicieron películas como Breakin’; Taco, Suga Pop y Popin’ Pete le enseñaron a bailar a Michael Jackson; Skeeter Rabbit bailó con David Bowie. La industria siempre estuvo.

Desafortunadamente, mi generación creció con la mentalidad de mantenerse en el underground. Una vez me escuchó Skeeter Rabbit repitiendo esa idea y me dijo “Hey, no, tú tienes que ser profesional y jugar el juego para ganar”. Primero hay que saber cómo jugar el juego, para luego sacar rédito de eso, para que la industria no sólo nos quite a nosotros. Skeeter siempre decía que hay que saber estrechar manos sin lamer botas. Y hay que aprender a crear nuestras plataformas. Algo que pasa también con las redes sociales es que se termina generando una disputa entre las personas que quizás no tienen la información pero tienen la exposición y las que tienen la formación y no la exposición. No debemos pelear entre nosotros.

Zuce: Yo no veo bien cuando gente que no es del movimiento ocupa lugares representando al movimiento. Necesitamos jugar el juego y para ello es importante ser profesionales. Es importante jugar el juego sin vender quién es uno.

Momento de batalla en Actitud Funky. Fotografía: Nicolás Parodi.





En una época marcada por el individualismo ustedes hacen mucho énfasis en sus maestros, ¿por qué?

Kid Boogie: Para mí es muy importante porque cuando llegué a los Estados Unidos tenía 5 años. No teníamos dinero, éramos mi mamá, yo, cuatro hermanos y una hermana en una pieza. Una familia típica mexicana en Pasadena. Vengo de la nada. Para mí esta posición de poder enseñar, viajar por el mundo, hacer esto es muy importante. ¿Cómo me voy a olvidar de dónde vengo? Probablemente el estudiante que está tomando mi clase está en la misma situación que yo en el pasado. Somos la misma persona, siempre voy a ser humilde y nunca voy a olvidar dónde vengo. Por otro lado, vengo de la vida en la calle. Y mi profesor, Skeeter Rabbit también venía de ahí. De diferentes lugares pero de la calle, y cuando nos conocimos fue conectar como hermanos. Él salvó mi vida. Hubo una situación en la que necesitaba ayuda y él estuvo ahí. Cuando él murió le prometí que no me detendría y mantendría su estilo y su memoria viva. Luego conocí a Taco y cambió mi baile y mentalidad. Taco era la persona más amable del mundo, podrías ser el bailarín más terrible y aún así él encontraría una cosa para destacar y potenciarte. Cuando lo veía actuando así entendí que necesitaba ser de esa manera, porque Taco era el profesor de Michael Jackson y actuaba de esa manera. Comparado a él, mi carrera era nada. Entonces por qué habría de actuar de otra manera. Cuando él falleció me prometí mantener su legado vivo. Ellos me enseñaron así, yo tengo que enseñarles a los demás de igual forma. Y esto no se detiene conmigo ni con ustedes, estos bailes son más grandes que cualquiera de nosotros. Cuando no estemos más acá, estos bailes seguirán con vida.

Zuce: A mí me enseñaron mucho más que técnica. Me enseñaron a ser el tipo de maestra que quiero ser con mis estudiantes, y cómo no quiero hacer sentir a mis estudiantes jamás. Yo tengo que acompañarlos. Todo lo que aprendemos viene de otras personas que estuvieron antes, y también aprendo de mis estudiantes. Creo que cualquier persona puede enseñar algo. Creo que se trata de honrar a todas esas personas por lo que han pasado para llegar a hoy. Estos bailes antes se bailaban donde se podía, en la calle, las fiestas, hoy podemos aprenderlas en un estudio. Hay que honrar la cultura. Eso son los bailes sociales. Es importante también el diálogo entre nosotros. Acompañarnos en el proceso de aprendizaje y crecer en conjunto. A veces pareciera que da miedo hablar, decir lo que uno piensa. Pero hay que hacerlo y enseñar con el ejemplo.

¿Qué consejo le dejarían a las nuevas generaciones?

Kid Boogie: Me gustaría que puedan explorar en profundidad, abrir la mente y formarse hasta encontrar su identidad. Es común escuchar “voy a hacer mi estilo, este es mi estilo”, pero ¿lo creaste vos? No es tuyo. En todo caso tenés un sabor, una manera de hacerlo. Cuando aprendes en profundidad entendés la cultura y tomás dimensión de la magnitud de los bailes sociales. No es solo movimientos de baile, es cultura. Hay que aprender la cultura, amar la gente que viene de la cultura y amar el baile. Sí, tal vez podés hacerte “famoso” pero eso no es importante, lo que importa es el amor que le tengas al baile. Si amás este baile, ese amor vuelve. Estoy hace mucho tiempo en esto y ví una enorme cantidad de gente pasar e irse, sólo los que muestran verdadero amor permanecen. Olvídense del ego, se trata de amor.

Zuce: Me encantaría poder ayudar a profesionalizar el baile. Hoy por hoy todo el mundo puede dar clases luego de unos meses, y lo entiendo, pero cuando eso pasa no estás ayudando al baile sino a ti mismo. Mi sueño es poder brindar más herramientas para que la gente pueda profesionalizarse sin perder la esencia. No se trata de hacer un copiar-pegar, es más que eso. Se trata de ser grandes maestros para formar mejores maestros, profesionales y auténticos, y dejar atrás el estigma de “son esos que bailan en la calle”. El ballet fue la danza del siglo antepasado, el contemporáneo es la danza del siglo pasado, el street dance es de este siglo.

*Artista y activista antirracista afroargentino de DIAFAR.

