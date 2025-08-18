Hombres armados asesinaron a un indígena de la comunidad Awá cuando era trasladado en una ambulancia desde el municipio de Ricaurte hacia Pasto, capital del departamento de Nariño, luego de ser herido en otro ataque en un asadero de pollos, donde murió otra persona.



"Condenamos el ataque a la misión médica en Nariño. El indígena Awá Neider Nastacuas, herido en Ricaurte ayer, era trasladado en una ambulancia cuando hombres fuertemente armados detuvieron la ambulancia y lo asesinaron", señaló la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Estando en proceso de remisión la ambulancia es detenida y es atacada, una de las personas que iba en calidad de paciente fue también nuevamente afectada y asesinada”, reveló la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Ana Belén Arteaga.

ONU DD.HH. exhortó al Estado "a garantizar la vida e integridad de las personas en toda la región del piedemonte costero de Nariño", departamento fronterizo con Ecuador.



"Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recordamos que el DIH prohíbe ataques a la población civil y a quienes no participan en hostilidades; también prohíbe ataques a la Misión Médica", agregó la información.

Neider Nastacuas formaba parte de la organización Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Camawari del pueblo awá y era un militante activo de la comuna Manuel Marulanda y del partido Comunes, según informó el diario colombiano El Espectador.



El departamento de Nariño se ha convertido en una zona de paso fundamental para enviar cocaína de Colombia al exterior. Por eso, grupos guerrilleros y paramilitares buscan controlar zonas de cultivos, laboratorios de procesamiento de drogas y embarques de cocaína a través del Pacífico.