La esperada secuela protagonizada por Bob Odenkirk, Nobody 2, ha generado expectación tanto entre críticos como espectadores. La película, que combina comedia negra con secuencias de acción, ha obtenido un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes, un logro que ha suscitado tanto elogios como escepticismo. Los críticos destacan la habilidad de Timo Tjahjanto para crear momentos dinámicos, aunque otros señalan que la narrativa carece de coherencia y profundidad.

Reacciones críticas divididas

Las primeras reacciones al estreno de Nobody 2 muestran un amplio abanico de opiniones. Mientras algunos críticos aplauden la combinación de humor y acción visceral, otros expresan reservas sobre cómo estos elementos se integran en la narrativa. La película, que sigue las aventuras de Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk, intenta superar el éxito de su predecesora logrando un equilibrio entre entretenimiento ligero y momentos de acción intensa. Por ejemplo, Empire Magazine destaca a Odenkirk como una "delicia violenta", pero critica una trama que carece de giros inesperados. Esto subraya la dificultad de satisfacer a todos los públicos con secuelas que intentan igualar éxitos anteriores mientras buscan innovar.

Rendimiento en taquilla y perspectivas de franquicia

El desempeño financiero de Nobody 2 es otro aspecto que mantiene expectantes a fanáticos y productores. Con un costo de producción cercano a los 25 millones de dólares, la secuela aspira a superar los 57 millones de dólares recaudados globalmente por la primera película. Las proyecciones para el fin de semana de estreno apuntan a una cifra entre 10 y 12 millones de dólares, lo que indicaría un buen inicio. Este rendimiento temprano es un indicador positivo para la posibilidad de desarrollar más entregas de la franquicia, aunque oficialmente no se han confirmado secuelas adicionales.

Además, las comparaciones con la exitosa saga de John Wick, que comparte guionistas con Nobody, abren la conversación sobre posibles cruces entre ambas franquicias, aunque el guionista Derek Kolstad ha restado importancia a esta posibilidad.

El papel de Bob Odenkirk como héroe de acción

Bob Odenkirk ha reiterado su interés en continuar explorando el personaje de Hutch Mansell, un antiguo asesino que se enfrenta a situaciones poco convencionales dentro de los thrillers de acción. En una reciente entrevista durante la Comic-Con de San Diego, Odenkirk mostró optimismo respecto al futuro de la saga, comentando que podría extenderse a un total de cuatro películas.

Para los espectadores, su papel en Nobody 2 puede representar un nuevo aliento dentro del género de acción, con la crítica señalando un "corazón genuino" que eleva la película más allá de los enfrentamientos físicos. Estas escenas de acción enfatizan un enfoque más personal y emocional, un equilibrio poco común en películas que suelen priorizar la acción sobre la profundidad narrativa.

