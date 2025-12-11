Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
La siguiente película del UCM conectará con el cómic y retornará a Downey Jr. bajo un nuevo manto
Marvel revivirá “Infamous Iron Man” antes de “Avengers: Doomsday” con Robert Downey Jr.
Marvel planea rejuvenecer un cómic clásico antes del estreno de “Avengers: Doomsday”.
11 de diciembre de 2025 - 20:24
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Avengers: Doomsday
Marvel
Cine
Robert Downey Jr.
Disney
Últimas Noticias
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Segundo largometraje del realizador Kenji Iwaisawa,
“100 metros”, un buen ejemplo del mainstream animado japonés
Por
Diego Brodersen
El meticuloso atraco al Louvre: entre las influencias de la ficción y la realidad de un robo histórico
Impactante robo con sabor a “Lupin”: el Louvre y la ficción unidos
Más de 30 profesionales participaron del operativo con la paciente de siete meses.
El Garrahan realizó un traslado inédito de alta complejidad de una bebé en estado crítico
Exclusivo para
Sincericidio de uno de los autores del proyecto
“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei
El próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo
La CGT se movilizará contra la reforma laboral
Por
Felipe Yapur
Tras las amenazas del estadounidense
“Está desinformado”: Petro le contestó a Trump
Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento
El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada
Por
Juan Garriga
El País
Estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza
Luis Juez se sacó la camiseta amarilla del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico
Por carta documento
El diputado Esteban Paulón intimó a Adorni y Villarruel a retirar el proyecto de reforma laboral del Senado
Sincericidio de uno de los autores del proyecto
“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei
Buscan dar vuelta la taba del proceso de justicia
Cómo desarmar la estrategia de impunidad de los represores
Economía
El costo de vida de las familias sigue subiendo
Casi $1,3 M para no ser pobre
Promociones en todo el país
Todo sobre la “Noche de las Jugueterías 2025”: de cuánto son los descuentos de este jueves
Fue del 2,5 por ciento en noviembre y seguirá alta en diciembre
Con recesión, dólar intervenido y sueldos caídos, la inflación sube
Por
Leandro Renou
Exportaciones primarias e importaciones industriales.
La desindustrialización, otra vez a toda máquina
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Más de 30 profesionales participaron del operativo con la paciente de siete meses.
El Garrahan realizó un traslado inédito de alta complejidad de una bebé en estado crítico
Como en la época de covid: Europa suspende clases, recomienda trabajo remoto y uso de barbijo
Una gripe con olor a pandemia
Por
Pablo Esteban
¿Cómo prevenir el contagio?
Alerta por un aumento de casos de hantavirus: la letalidad llegó al 39%
Por obras
Verano caliente en la línea Mitre: los trenes del ramal Tigre no funcionarán durante más de un mes
Deportes
García Basso y González Pirez, en la previa de Racing-Estudiantes
“Va a ser una final muy linda porque que los dos merecimos llegar”
El presidente pincha finalmente se hará presente en Santiago del Estero
Milito vs. Verón, frente a frente por primera vez
Por
Cristian Dellocchio
El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis
Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos
El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente
Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris