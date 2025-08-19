El día 13 del corriente, María Belén Gutiérrez integrante del Secretariado de FESTRAM, asistió en representación de nuestra Federación a la última Audiencia pública -realizada en la ciudad de Santa Fe-, de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, planteando un claro posicionamiento en defensa de los derechos preexistentes de los Trabajadores/as, Municipales y Comunales.

Se dejó allí expresado que no podía diseñarse una autonomía plena en la nueva constitución, sin que en la misma no se establezca un piso mínimo del veinticinco por ciento (25%) de los recursos de la Provincia, para que sean coparticipables a Municipios y Comunas.

En las nuevas realidades, y desafíos que enfrentan, los conglomerados urbanos vienen asumiendo muchas competencias que surgen de la propia realidad pero también del abandono de políticas por parte de los estados provinciales y nacionales. Sin asignación de recursos suficientes se condenará a los gobiernos locales al ostracismo y a la crisis económica, social y financiera que les estallará más temprano que tarde.

En este sentido las constituciones de las provincias de Entre Ríos y Córdoba (Región Centro que integramos) especifican, en sus textos, los pisos coparticipables, sobre los que deberán basarse las leyes.

FESTRAM ha sido parte activa en este proceso constituyente, con propuestas y análisis que apuntan a que las conquistas logradas y transformadas en leyes sean incluidas en la nueva constitución, siempre en defensa del conjunto de los trabajadores y trabajadoras municipales y sus familias.