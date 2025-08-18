Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega, ha sido acusado de 32 delitos, incluidos cuatro cargos de violación, dijo un fiscal. Se espera que Høiby, cuya madre es la princesa heredera, Mette-Marit, y cuyo padrastro es el príncipe heredero, Haakon, el futuro rey de Noruega, sea juzgado a principios del próximo año y podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves.

Los cargos, hechos públicos el lunes, incluyen la violación de cuatro mujeres diferentes, violencia de género contra una ex pareja y filmar ilegalmente a varias mujeres, incluidos sus genitales, sin su conocimiento o consentimiento. También está acusado de acoso a la policía e infracciones de tránsito.

El abogado de Høiby, Petar Sekulic, que lo representa junto con Ellen Holager Andaenæs, dijo: "Nuestro cliente niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia. Presentará un relato detallado de su versión de los hechos ante el tribunal".

En junio, el fiscal de la policía acusó a Høiby de 23 delitos, incluidos tres cargos de violación, antes de que el caso fuera enviado al fiscal del estado.

Se alega que Høiby violó a cuatro mujeres entre 2018 y noviembre de 2024. Todas las presuntas agresiones supuestamente tuvieron lugar después de relaciones sexuales consensuadas mientras las mujeres dormían. Høiby está acusado de filmar a todas las mujeres durante las presuntas violaciones.

Al presentar la acusación contra Høiby el lunes, el fiscal del estado Sturla Henriksbø dijo: "Este caso es muy grave. La violación y la violencia en las relaciones cercanas son actos muy graves que pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas". El estatus de Høiby como parte de la familia real, agregó, "no significaría que sea tratado con más indulgencia o rigor que si otros cometieran actos similares".

La pena máxima por los cargos en la acusación es de 10 años de prisión, dijo Henriksbø.

El fiscal del estado, que se entiende que pasó el último mes y medio deliberando sobre si Høiby sería acusado y por qué cargos, dijo que el juicio podría tener lugar en enero durante aproximadamente seis semanas.

Hoiby no tiene un título real y está fuera de la línea de sucesión real. La corte real noruega dijo: "Corresponde a los tribunales considerar este asunto y llegar a una decisión. No tenemos más comentarios".