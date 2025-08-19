Cristian Fabbiani es un técnico de perfil motivador, con clara capacidad para gestionar las emociones del grupo y planea para el jueves un entrenamiento en el Coloso del Parque con los hinchas en las tribunas, en el marco de la preparación para visitar el sábado a Central en el Gigante. El plantel volvió ayer a los entrenamientos y las novedades mayores para el clásico pueden estar en el banco, con la aparición de Darío Benedetto entre los relevos.

El técnico leproso quiere empatizar todo lo que pueda con los hinchas y su última idea es que el equipo realice la práctica del jueves en el marco del banderazo que harán los hinchas a partir de las 18.

El entrenador rojinegro no quiere ir al estadio solo para saludar al público sino que además pretende usar la oportunidad para cumplir con el segundo entrenamiento del día. Una propuesta que aún está a la espera de la autozación de la dirigencia.

Porque el jueves al mediodía el presidente Ignacio Astore animará un acto institucional para dejar inaugurada oficialmente la nueva tribuna popular Lionel Messi. De esta manera, los socios podrán ocupar toda la capacidad de la bandeja superior que da espaldas al Palomar en el partido con Barracas Central de la próxima semana.

Respecto al equipo que jugará visitará al canaya, Fabbiani tiene definido jugar con la formación que venció a Atlético Tucumán por Copa Argentina en Salta la semana pasada. La única variante será la salida de Luca Regiardo, quien está suspendido en el torneo Clausura por su expulsión ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la 4º fecha, para pemitir el regreso de David Sotelo.

Por el resto, el entrenador no tiene dudas e irá al Gigante de Arroyito con línea de cinco en el fondo. En el banco, en cambio, es muy probable la inclusión de Benedetto, quien fue el refuerzo más relevante que sumó el club y todavía no pudo debutar por las reiteradas lesiones musculares del ex Boca. Fabbiani quiere llevar Benedetto al banco y será exigido el viernes.