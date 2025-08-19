“El Gobierno Nacional se borró y decidió no llevar adelante la obra. Nosotros nos preparamos financieramente para hacerlo porque Rosario y la región no pueden quedar relegados, y porque Santa Fe se prepara para ser potencia”, afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro. Fue al encabezar la apertura de ofertas económicas para la renovación integral de la pista del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas que será financiada en su totalidad por la Provincia, con un presupuesto de 34.800 millones de pesos. Además, subrayó que la decisión provincial responde a la necesidad de contar con infraestructura moderna para el desarrollo productivo.

Se trata de los trabajos por los que el aeropuerto permanecerá cerrado entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre. La Provincia financiará en su totalidad la obra que la Nación dejó sin ejecutar, indicaron. “No estaba bien que el aeropuerto de Rosario, con lo que significa para la región y la potencialidad que tiene, estuviera en esas condiciones. Por eso decidimos hacerlo nosotros”.

Además, destacó que la obra se enmarca en un proceso de “transparencia en las contrataciones” y en una política de “pago en tiempo y forma con recursos provinciales, en un contexto en el que Argentina cortó la obra pública, nosotros aumentamos el ritmo de la obra pública con fondos propios porque la infraestructura es la base del desarrollo del sistema productivo”.

El gobernador pidió poner la mirada en el interior productivo, donde provincias como Santa Fe y Córdoba demostraron "que se pueden achicar costos del Estado e invertir en lo que corresponde, pagando los costos políticos que haya que pagar”, dijo. Y agregó: “Cuando tengamos la infraestructura vial necesaria vamos a abaratar la logística; con los gasoductos, el costo productivo; y con el plan de conectividad, podremos comercializar y capacitar al mismo ritmo en toda la provincia. La inversión para nosotros es comprar futuro, y ese futuro es único”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que la Provincia está “comprometida en que Rosario sea puerta de entrada y salida al mundo. Esta ciudad es una de las más importantes del país y debe contar con la mejor infraestructura aeroportuaria para jugar en el primer nivel”. Recordó que la ubicación estratégica de Santa Fe la "convierte en un hub logístico que requiere modernizar puertos y aeropuertos para fortalecer destinos comerciales, productivos y turísticos”.

En tanto, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, calificó la obra como “histórica y estratégica” para la provincia y valoró que el proceso licitatorio se realice “con total transparencia, eficiencia y responsabilidad, como esperan los santafesinos”.

Modernización logística

Según se indicó, la renovación de la pista permitirá ampliar la capacidad operativa del aeropuerto, incorporar tecnología de última generación y garantizar condiciones de seguridad acordes con los estándares internacionales.

Para la provincia, la obra implica además un paso central en la política provincial de modernización logística, orientada a potenciar el desarrollo productivo y turístico de Rosario y su región, según expresaron.

En el acto también estuvieron el presidente del directorio del aeropuerto, Esteban Breto; el gerente general, Juan Pío Drovetta; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Mariano Schor; y representantes de las tres firmas oferentes: Néstor Julio Guerechet S.A. ($45.695 millones), Obring S.A. ($36.924 millones) y Vial Agro S.A. ($43.469 millones).